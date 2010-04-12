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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1659166016611662

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 243
вище 25.65
51%
124
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:50

  starsn написав:
  asti написав:Китай, как бы он не хорохорился - это периферия мировой финансовой системы. Коллапс китайских банков не приведет к тем последствиям, которые вызвало падение американских в 2008. Конечно, упадут цены на руду и сталь, упадет гривна но не в разы, а на проценты.


Вы серьезно ошибаетесь))) Если китайцы совсем не справятся(что пока маловероятно), навернется все так, что вам 2008 г. покажется сказкой.

То ли дело Украина!
Коллапсы первых экономик мира ей ни по чем! А кушать люди будут всегда, поэтому цена на агро-сырье всегда нас вытащит :)

И ничего, что Украина импортирует сало, сахар, сыр, помидоры и огурцы.

Сарказм
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:52

  zzzzzz написав:Что-бы инфляция была 5% и ставки 8% нужно иметь кредитный рейтинг на несколько ступеней выше чем мы имеем сейчас. У запоребрика кстати кредитный рейтинг выше нашего.
Кредитный рейтинг нам за красивые обещания никто не поднимет. Своей нефти у нас мало, газа тоже. Так что выход только один, проводить реформы, список уже давно лежит у президента на столе. А вот насколько эти реформы проведут , будет и зависеть что будет на финансовом рынке. Тут одних хотелок НБУ недостаточно.

Аргументы не новы, и я согласен.

Но кто-то в это верит? :)
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Удивляюсь количеству людей, которые радуются падению курса доллара и считают это успехом и сигналом светлого будущего экономики Украины, хотя это количество, в принципе, соответствует результатам выборов. Массовый психоз какой-то, становится страшно.
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:17

Зображення

Я разобрался. Минфин сегодня написал
З урахуванням сьогоднішнього розміщення річний план державних запозичень виконано на 76,5%


Минфин считает от годового плана 345,925 млрд

Я же считал по другому. Я считал сальдо финансирования по долговым операциям. И оно у меня уже достигло граничного размера в 74 млрд.
Другими словами с начала года Минфин привлек на 74 млрд больше чем погасил.Теперь до конца года Минфин может привлекать только суммы равные объемам погашений.

Вот теперь может начатся жесткая конкуренция нерезов с банками.
Живите своим умом!
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