starsn написав:Мне вот интересно, на чем основывается ожидания НБУ к снижению ставки к 5-8%, и падение доходности гривневых овгз до 8% и более. При таком раскладе, большинство нынешних нерезов свалит, не дожидаясь погашения, и побегут в другое место, даже за поребрик при 4-5%.
У нас "запоребриковская школа экономики" рулит. Инфляцию (официальную, как и у нас) там убили повышением учётки, и высасыванием ликвидности. Несмотря на рост цен. Как и у нас. Но даже там стало понятно, что около 7% учётки интерес "нерезов" пропадает, и ниже опускать нельзя. Отсюда пляшет и цена всяких ипотек, депозитов, и т.д.
Тут такие же выводы сделают при ставке 15%. Опустить ниже - начнут выходить и фиксировать прибыль. Курс?
Выберут "оставить как есть", - "каждый сам за себя" и "спасайся кто может". Зато инфляция низкая (по таргету типа), и курс норм. Как на кладбище
Что-бы инфляция была 5% и ставки 8% нужно иметь кредитный рейтинг на несколько ступеней выше чем мы имеем сейчас. У запоребрика кстати кредитный рейтинг выше нашего. Кредитный рейтинг нам за красивые обещания никто не поднимет. Своей нефти у нас мало, газа тоже. Так что выход только один, проводить реформы, список уже давно лежит у президента на столе. А вот насколько эти реформы проведут , будет и зависеть что будет на финансовом рынке. Тут одних хотелок НБУ недостаточно.
greenback1996 написав:ОФФТОП: у меня в городе повышают электротраспорт с 4 до 6 грн с 03.08.19, маршрутки с сентября 2019 тоже повысят с 7 до не знаю скольки, хотя были времена что маршрутки по 7, когда бенз был по 33. Тариф на воду в платежке тоже подняли до ~17грн/м^3. Поэтому лично мое мнение, что $ падает только для выплат долгов.....Ну не может же быть так, что доллар падает, а цены в гривнах растут?? Да и какая заинтересованность государства выплачивать 16-17% годовых по ОВГЗ при стабильном курсе? Я думаю, что пылесосят сегодня, а обвалят гривон как-нибудь потом.В чем соль??Где-то витает в воздухе запах развода. P.S. хотя если будут продавать землю, то $ вообще к плинтусу упадёт
Это все понятно. Вопрос только КОГДА они планируют вернуть курс доллара к реальному уровню. Через месяц или через год.
zzzzzz написав:Что-бы инфляция была 5% и ставки 8% нужно иметь кредитный рейтинг на несколько ступеней выше чем мы имеем сейчас. У запоребрика кстати кредитный рейтинг выше нашего. Кредитный рейтинг нам за красивые обещания никто не поднимет. Своей нефти у нас мало, газа тоже. Так что выход только один, проводить реформы, список уже давно лежит у президента на столе. А вот насколько эти реформы проведут , будет и зависеть что будет на финансовом рынке. Тут одних хотелок НБУ недостаточно.
Удивляюсь количеству людей, которые радуются падению курса доллара и считают это успехом и сигналом светлого будущего экономики Украины, хотя это количество, в принципе, соответствует результатам выборов. Массовый психоз какой-то, становится страшно.
З урахуванням сьогоднішнього розміщення річний план державних запозичень виконано на 76,5%
Минфин считает от годового плана 345,925 млрд
Я же считал по другому. Я считал сальдо финансирования по долговым операциям. И оно у меня уже достигло граничного размера в 74 млрд. Другими словами с начала года Минфин привлек на 74 млрд больше чем погасил.Теперь до конца года Минфин может привлекать только суммы равные объемам погашений.
Вот теперь может начатся жесткая конкуренция нерезов с банками.
12,6 млрд.грн + 125 млн.долларов. И это на 4 аукциона. Минфин теперь будет носом крутить что барин. Вот теперь ставки могут пойти еще ниже. Тут или нерезы закончатся, или ставки припадут в следствии острейшей борьбы банков и нерезов.
Правда у банков есть возможность размещать овернайти под 15% или на депозитных сертификатах под 17% ....но как это долго продлится не ясно.