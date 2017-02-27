RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1658165916601661

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 245
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:43

  Igor3777 написав:
  yuri_m написав:Глава Офиса президента Андрей Богдан в скором времени уйдет с должности «по собственному желанию».


Давно пора.


Уже никто никуда не идёт. /c/
freeze
4
 
Повідомлень: 12396
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3613 раз.
Подякували: 5267 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:47

  Вкладчик1234 написав:
  starsn написав:Мне вот интересно, на чем основывается ожидания НБУ к снижению ставки к 5-8%, и падение доходности гривневых овгз до 8% и более. При таком раскладе, большинство нынешних нерезов свалит, не дожидаясь погашения, и побегут в другое место, даже за поребрик при 4-5%.

У нас "запоребриковская школа экономики" рулит. Инфляцию (официальную, как и у нас) там убили повышением учётки, и высасыванием ликвидности. Несмотря на рост цен. Как и у нас.
Но даже там стало понятно, что около 7% учётки интерес "нерезов" пропадает, и ниже опускать нельзя. Отсюда пляшет и цена всяких ипотек, депозитов, и т.д.

Тут такие же выводы сделают при ставке 15%.
Опустить ниже - начнут выходить и фиксировать прибыль. Курс?

Выберут "оставить как есть", - "каждый сам за себя" и "спасайся кто может". Зато инфляция низкая (по таргету типа), и курс норм. Как на кладбище :)



Что-бы инфляция была 5% и ставки 8% нужно иметь кредитный рейтинг на несколько ступеней выше чем мы имеем сейчас. У запоребрика кстати кредитный рейтинг выше нашего.
Кредитный рейтинг нам за красивые обещания никто не поднимет. Своей нефти у нас мало, газа тоже. Так что выход только один, проводить реформы, список уже давно лежит у президента на столе. А вот насколько эти реформы проведут , будет и зависеть что будет на финансовом рынке. Тут одних хотелок НБУ недостаточно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34369
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 6997 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:48

  greenback1996 написав:ОФФТОП: у меня в городе повышают электротраспорт с 4 до 6 грн с 03.08.19, маршрутки с сентября 2019 тоже повысят с 7 до не знаю скольки, хотя были времена что маршрутки по 7, когда бенз был по 33. Тариф на воду в платежке тоже подняли до ~17грн/м^3. Поэтому лично мое мнение, что $ падает только для выплат долгов.....Ну не может же быть так, что доллар падает, а цены в гривнах растут?? Да и какая заинтересованность государства выплачивать 16-17% годовых по ОВГЗ при стабильном курсе? Я думаю, что пылесосят сегодня, а обвалят гривон как-нибудь потом.В чем соль??Где-то витает в воздухе запах развода.
P.S. хотя если будут продавать землю, то $ вообще к плинтусу упадёт :mrgreen:

Это все понятно. Вопрос только КОГДА они планируют вернуть курс доллара к реальному уровню. Через месяц или через год.
LuckyG
 
Повідомлень: 753
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:52

  zzzzzz написав:Что-бы инфляция была 5% и ставки 8% нужно иметь кредитный рейтинг на несколько ступеней выше чем мы имеем сейчас. У запоребрика кстати кредитный рейтинг выше нашего.
Кредитный рейтинг нам за красивые обещания никто не поднимет. Своей нефти у нас мало, газа тоже. Так что выход только один, проводить реформы, список уже давно лежит у президента на столе. А вот насколько эти реформы проведут , будет и зависеть что будет на финансовом рынке. Тут одних хотелок НБУ недостаточно.

Аргументы не новы, и я согласен.

Но кто-то в это верит? :)
Я шарю
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8991
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6164 раз.
Подякували: 2424 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Удивляюсь количеству людей, которые радуются падению курса доллара и считают это успехом и сигналом светлого будущего экономики Украины, хотя это количество, в принципе, соответствует результатам выборов. Массовый психоз какой-то, становится страшно.
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 09.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:17

Зображення

Я разобрался. Минфин сегодня написал
З урахуванням сьогоднішнього розміщення річний план державних запозичень виконано на 76,5%


Минфин считает от годового плана 345,925 млрд

Я же считал по другому. Я считал сальдо финансирования по долговым операциям. И оно у меня уже достигло граничного размера в 74 млрд.
Другими словами с начала года Минфин привлек на 74 млрд больше чем погасил.Теперь до конца года Минфин может привлекать только суммы равные объемам погашений.

Вот теперь может начатся жесткая конкуренция нерезов с банками.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34369
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 6997 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:44

В Августе погашений будет вообще фигня.

12,6 млрд.грн + 125 млн.долларов. И это на 4 аукциона. Минфин теперь будет носом крутить что барин. Вот теперь ставки могут пойти еще ниже. Тут или нерезы закончатся, или ставки припадут в следствии острейшей борьбы банков и нерезов.

Правда у банков есть возможность размещать овернайти под 15% или на депозитных сертификатах под 17% ....но как это долго продлится не ясно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34369
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 6997 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 03:41

Честно говоря, не совсем понимаю действия связки НБУ-Минфин в данной ситуации. Вернее, понимаю, что действия их сильно разбалансированы. Зачем, скажите мне на милость, так проваливать курс и, как следствие, делать каку экспортером, иметь серьёзный недобор по таможне - акцизы, мыта и тд., И при этом занимать ресурсы в таком количестве и по таким ставкам! Если бы это была вменяемая и согласованная политика, то, во-первых, на месте НБУ я бы поставил планку, например, на уровне 25 ниже которой не пускал бы курс и выкупал бы весь 'лишний доллар', а на месте Минфина уже на следующем аукционе понизил бы доходность до 15% с прицелом на дальнейшее снижение. Иначе всё это начинает смахивать или на обычное головотяпство или попахивать зрадой!//))
asti
 
Повідомлень: 803
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 04:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Причины такой разницы здесь обсуждать не будем.


  Faceless написав:Не создать ли вам тему о продуктах, и не перестать ли засорять валютный форум?


  yama написав:кто-то по опытней и постарше может создать таки наконец тему по продуктах питания и ценообразованию на них ? вижу эта тема не дает нам и мне покоя , мне тоже хочется высказаться по поводу, но тут ведь потрут :( .


По многочисленным просьбам трудящихся, тема создана.

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Так как тема имеет истоки с валютной ветки и важен в первую очередь валютный контекст цен , это отображено в названии. Пожелания по корректировке названия темы в случае необходимости, принимаются уже в новой ветке.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1970
З нами з: 14.11.13
Подякував: 127 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 1658165916601661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
0 35
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 03:53
Surfer
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1540, 1541, 1542
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15410 1829173
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 18:10
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6671 1439523
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.