Додано: Сер 31 лип, 2019 03:41

Честно говоря, не совсем понимаю действия связки НБУ-Минфин в данной ситуации. Вернее, понимаю, что действия их сильно разбалансированы. Зачем, скажите мне на милость, так проваливать курс и, как следствие, делать каку экспортером, иметь серьёзный недобор по таможне - акцизы, мыта и тд., И при этом занимать ресурсы в таком количестве и по таким ставкам! Если бы это была вменяемая и согласованная политика, то, во-первых, на месте НБУ я бы поставил планку, например, на уровне 25 ниже которой не пускал бы курс и выкупал бы весь 'лишний доллар', а на месте Минфина уже на следующем аукционе понизил бы доходность до 15% с прицелом на дальнейшее снижение. Иначе всё это начинает смахивать или на обычное головотяпство или попахивать зрадой!//))