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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1658165916601661

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 245
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 06:59

Трошки истории, торги год назад ))

Зображення

26,96 )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:28

  zzzzzz написав:Зображення
Я же считал по другому. Я считал сальдо финансирования по долговым операциям. И оно у меня уже достигло граничного размера в 74 млрд.
Другими словами с начала года Минфин привлек на 74 млрд больше чем погасил.Теперь до конца года Минфин может привлекать только суммы равные объемам погашений.
Вот теперь может начатся жесткая конкуренция нерезов с банками.

а может быть доп. размещением ОВГЗ в размере 10-15 ярдов -то, что не дополучат от большой приватизации (там план 17) ?
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:33

  zzzzzz написав:В Августе погашений будет вообще фигня.
12,6 млрд.грн + 125 млн.долларов. И это на 4 аукциона. Минфин теперь будет носом крутить что барин. Вот теперь ставки могут пойти еще ниже. Тут или нерезы закончатся, или ставки припадут в следствии острейшей борьбы банков и нерезов.
Правда у банков есть возможность размещать овернайти под 15% или на депозитных сертификатах под 17% ....но как это долго продлится не ясно.

получается банкам нет смысла продавать нерезам на вторичке, чтоб опосля самим не сушить мозг куда пристроить грн ..?
морда
 
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