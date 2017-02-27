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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 245
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 06:59

Трошки истории, торги год назад ))

Зображення

26,96 )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:28

  zzzzzz написав:Зображення
Я же считал по другому. Я считал сальдо финансирования по долговым операциям. И оно у меня уже достигло граничного размера в 74 млрд.
Другими словами с начала года Минфин привлек на 74 млрд больше чем погасил.Теперь до конца года Минфин может привлекать только суммы равные объемам погашений.
Вот теперь может начатся жесткая конкуренция нерезов с банками.

а может быть доп. размещением ОВГЗ в размере 10-15 ярдов -то, что не дополучат от большой приватизации (там план 17) ?
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:33

  zzzzzz написав:В Августе погашений будет вообще фигня.
12,6 млрд.грн + 125 млн.долларов. И это на 4 аукциона. Минфин теперь будет носом крутить что барин. Вот теперь ставки могут пойти еще ниже. Тут или нерезы закончатся, или ставки припадут в следствии острейшей борьбы банков и нерезов.
Правда у банков есть возможность размещать овернайти под 15% или на депозитных сертификатах под 17% ....но как это долго продлится не ясно.

получается банкам нет смысла продавать нерезам на вторичке, чтоб опосля самим не сушить мозг куда пристроить грн ..?
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:59

Нацбанк с первой минуты торгов сегодня выкупает на межбанке. Сначала по 24,97, теперь по 24,96. Плотненько так грузится.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Одессе на прием в нормальных обменках $ по 24,70 уже. Каждый день падает.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:11

Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:13

  Anadonta написав:Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...

Думаю, что еще вниз
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:13

  Anadonta написав:Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...
Жадность фраера сгубила, слышали?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:16

  asti написав:
  Anadonta написав:Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...
Жадность фраера сгубила, слышали?!

Ловить на развороте, все равно дешевле чем покупать на спуске
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:20

  Anadonta написав:Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...

Судя по тому, как сегодня Нацбанк сгребает все без разбора с рынка, дно где-то рядом. Я б не рисковал и откупился прямо сейчас, а решать Вам, конечно.
Искатель
 
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