zzzzzz написав: Я же считал по другому. Я считал сальдо финансирования по долговым операциям. И оно у меня уже достигло граничного размера в 74 млрд. Другими словами с начала года Минфин привлек на 74 млрд больше чем погасил.Теперь до конца года Минфин может привлекать только суммы равные объемам погашений. Вот теперь может начатся жесткая конкуренция нерезов с банками.
а может быть доп. размещением ОВГЗ в размере 10-15 ярдов -то, что не дополучат от большой приватизации (там план 17) ?
zzzzzz написав:В Августе погашений будет вообще фигня. 12,6 млрд.грн + 125 млн.долларов. И это на 4 аукциона. Минфин теперь будет носом крутить что барин. Вот теперь ставки могут пойти еще ниже. Тут или нерезы закончатся, или ставки припадут в следствии острейшей борьбы банков и нерезов. Правда у банков есть возможность размещать овернайти под 15% или на депозитных сертификатах под 17% ....но как это долго продлится не ясно.
получается банкам нет смысла продавать нерезам на вторичке, чтоб опосля самим не сушить мозг куда пристроить грн ..?