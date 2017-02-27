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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1660166116621663>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 245
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Суб 27 лип, 2019 19:08
  П.С. в рідній Коломиї сьогодні по 25,4 можна спокійно купити долар


А сьогодні в Коломиї в обмінках 24,5-24,9
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:26

Искатель

Спасибо, так и поступаю. Вчера взял в TAS2U 30% необходимой суммы по 25.05. Сегодня возьму еще немного. До конца недели планирую закрыть вопрос, тем более, что даже и мечтать не мог о таком "сладком" курсе месяцем ранее...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:32

  Anadonta написав:Искатель

Спасибо, так и поступаю. Вчера взял в TAS2U 30% необходимой суммы по 25.05. Сегодня возьму еще немного. До конца недели планирую закрыть вопрос, тем более, что даже и мечтать не мог о таком "сладком" курсе месяцем ранее...


Это точно... Кому-то вышел неожиданный подарок. Кстати, Альфа онлайн уже по 25,00 продает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:33

  Искатель написав:Это точно... Кому-то вышел неожиданный подарок. Кстати, Альфа онлайн уже по 25,00 продает.


Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:37

  Anadonta написав:Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...

движение кстати сегодня не такое резвое, как вчера. Так что возможно сегодня не на 15-20 коп упадет
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:37

Scorpion1
В Південном к 15:00 валюты вчера не было. В обменниках с нормальным курсом ~25.05 по нескольку купюр меньше 100$. На развороте разве только онлайн покупать сможешь.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:38

  Искатель написав:
  Anadonta написав:Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...

Судя по тому, как сегодня Нацбанк сгребает все без разбора с рынка
И правильно делает! Доллар ниже 25 - это серьезные проблемы с наполнением бюджета.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:38

  SILVER_UA написав:
  Anadonta написав:Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...
Движение кстати сегодня не такое резвое, как вчера. Так что возможно сегодня не на 15-20 коп упадет
может ещё и подымется)
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все члены Комитета по монетарной политике Нацбанка высказались за снижение учетной ставки в июле, восемь из них поддержали снижение до 17%, один — до 16,5%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:42

  Anadonta написав:
  Искатель написав:Это точно... Кому-то вышел неожиданный подарок. Кстати, Альфа онлайн уже по 25,00 продает.


Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...

Есть подозрение, что ревальвация может продолжится, по крайней мере, до дат выплат государственного внешнего долга в сентябре, что будет третьим максимумом в этом году (февраль, май, сентябрь).
В сентябре, если я не ошибаюсь, это припадает на 13 число.
Кстати, покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков и обменок.
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