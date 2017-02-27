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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:25
orest написав:
Суб 27 лип, 2019 19:08
П.С. в рідній Коломиї сьогодні по 25,4 можна спокійно купити долар
А сьогодні в Коломиї в обмінках 24,5-24,9
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:26
Искатель
Спасибо, так и поступаю. Вчера взял в TAS2U 30% необходимой суммы по 25.05. Сегодня возьму еще немного. До конца недели планирую закрыть вопрос, тем более, что даже и мечтать не мог о таком "сладком" курсе месяцем ранее...
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Anadonta
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:32
Anadonta написав:Искатель
Спасибо, так и поступаю. Вчера взял в TAS2U 30% необходимой суммы по 25.05. Сегодня возьму еще немного. До конца недели планирую закрыть вопрос, тем более, что даже и мечтать не мог о таком "сладком" курсе месяцем ранее...
Это точно... Кому-то вышел неожиданный подарок. Кстати, Альфа онлайн уже по 25,00 продает.
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Искатель
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1
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:33
Искатель написав:
Это точно... Кому-то вышел неожиданный подарок. Кстати, Альфа онлайн уже по 25,00 продает.
Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...
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Anadonta
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:37
Anadonta написав:
Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...
движение кстати сегодня не такое резвое, как вчера. Так что возможно сегодня не на 15-20 коп упадет
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SILVER_UA
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:37
Scorpion1
В Південном к 15:00 валюты вчера не было. В обменниках с нормальным курсом ~25.05 по нескольку купюр меньше 100$. На развороте разве только онлайн покупать сможешь.
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dimazah30
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:38
Искатель написав: Anadonta написав:
Какие мысли у знатоков - уже пора покупать вечнозеленый или есть вероятность уйти еще ниже?
Доллар нужен не позднее 10 августа...
Судя по тому, как сегодня Нацбанк сгребает все без разбора с рынка
И правильно делает! Доллар ниже 25 - это серьезные проблемы с наполнением бюджета.
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asti
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:38
SILVER_UA написав: Anadonta написав:
Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...
Движение кстати сегодня не такое резвое, как вчера. Так что возможно сегодня не на 15-20 коп упадет
может ещё и подымется)
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:39
Все члены Комитета по монетарной политике Нацбанка высказались за снижение учетной ставки в июле, восемь из них поддержали снижение до 17%, один — до 16,5%
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:42
Anadonta написав: Искатель написав:
Это точно... Кому-то вышел неожиданный подарок. Кстати, Альфа онлайн уже по 25,00 продает.
Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...
Есть подозрение, что ревальвация может продолжится, по крайней мере, до дат выплат государственного внешнего долга в сентябре, что будет третьим максимумом в этом году (февраль, май, сентябрь).
В сентябре, если я не ошибаюсь, это припадает на 13 число.
Кстати, покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков и обменок.
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Igneus
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