Igneus написав:Есть подозрение, что ревальвация может продолжится, по крайней мере, до дат выплат государственного внешнего долга в сентябре, что будет третьим максимумом в этом году (февраль, май, сентябрь). В сентябре, если я не ошибаюсь, это припадает на 13 число. Кстати, в покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков.
Ждать еще месяц не вариант, т. к. доллар нужен не в закрома, а с конкретной целью и не позднее конца следующей недели. А насчет курса онлайн - он то дешевле, то дороже (вчера, например, в TAS2U был на 10 коп. дешевле), но при любом раскладе такая покупка гораздо удобнее, чем носиться с деньгами по городу...
Igneus написав:Кстати, покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков и обменок.
Правильно Потому что в кассах живого бакса нет, никто не несет. А онлайн - бери, сколько хочешь (в пределах 150к)
Похоже, что несут, и есть, в Киеве, по крайней мере. Вчера наблюдал, не буду рекламировать банк, но он есть в онлайне, причем курсы в кассе действительно пониже и сегодня. А в "белочке" на прошлой неделе только с евро был напряг.
Igneus написав:Есть подозрение, что ревальвация может продолжится, по крайней мере, до дат выплат государственного внешнего долга в сентябре, что будет третьим максимумом в этом году (февраль, май, сентябрь). В сентябре, если я не ошибаюсь, это припадает на 13 число. Кстати, в покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков.
Ждать еще месяц не вариант, т. к. доллар нужен не в закрома, а с конкретной целью и не позднее конца следующей недели. А насчет курса онлайн - он то дешевле, то дороже (вчера, например, в TAS2U был на 10 коп. дешевле), но при любом раскладе такая покупка гораздо удобнее, чем носиться с деньгами по городу...
По-моему, ТАС ввел комиссию на услугу онлайн обмена валют
что то пахнет.... с этим курсом у.е. не готовят ли нам государство очередную подлянку? в 2008г. курс уплыл вверх и народ полинял, особенно те кто брал жильё в ипотеку и не верил налу. в 2014г. полиняли депозитчики, в связи с банкопадом, которые верили налу и банкам и не верили вкладывать у.е. в недвигу теперь по идеи нет предпосылок для бакса - курс 25, но у государства типа всё ОК(
может надо брать подушки и иголку и весь нал держать там до лучших времён )
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
zzzzzz написав:В Августе погашений будет вообще фигня. 12,6 млрд.грн + 125 млн.долларов. И это на 4 аукциона. Минфин теперь будет носом крутить что барин. Вот теперь ставки могут пойти еще ниже. Тут или нерезы закончатся, или ставки припадут в следствии острейшей борьбы банков и нерезов. Правда у банков есть возможность размещать овернайти под 15% или на депозитных сертификатах под 17% ....но как это долго продлится не ясно.
получается банкам нет смысла продавать нерезам на вторичке, чтоб опосля самим не сушить мозг куда пристроить грн ..?
zzzzzz написав: Я же считал по другому. Я считал сальдо финансирования по долговым операциям. И оно у меня уже достигло граничного размера в 74 млрд. Другими словами с начала года Минфин привлек на 74 млрд больше чем погасил.Теперь до конца года Минфин может привлекать только суммы равные объемам погашений. Вот теперь может начатся жесткая конкуренция нерезов с банками.
а может быть доп. размещением ОВГЗ в размере 10-15 ярдов -то, что не дополучат от большой приватизации (там план 17) ?
Да, доп размещение может быть, но только в декабре когда будет окончательно ясно что с доходами от приватизации.