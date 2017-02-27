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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2019 09:49
Igneus написав:
Есть подозрение, что ревальвация может продолжится, по крайней мере, до дат выплат государственного внешнего долга в сентябре, что будет третьим максимумом в этом году (февраль, май, сентябрь).
В сентябре, если я не ошибаюсь, это припадает на 13 число.
Кстати, в покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков.
Ждать еще месяц не вариант, т. к. доллар нужен не в закрома, а с конкретной целью и не позднее конца следующей недели.
А насчет курса онлайн - он то дешевле, то дороже (вчера, например, в TAS2U был на 10 коп. дешевле), но при любом раскладе такая покупка гораздо удобнее, чем носиться с деньгами по городу...
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Anadonta
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:54
Igneus написав:
Кстати, покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков и обменок.
Правильно
Потому что в кассах живого бакса нет, никто не несет. А онлайн - бери, сколько хочешь (в пределах 150к)
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Искатель
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:04
Искатель написав: Igneus написав:
Кстати, покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков и обменок.
Правильно
Потому что в кассах живого бакса нет, никто не несет. А онлайн - бери, сколько хочешь (в пределах 150к)
Похоже, что несут, и есть, в Киеве, по крайней мере. Вчера наблюдал, не буду рекламировать банк, но он есть в онлайне, причем курсы в кассе действительно пониже и сегодня. А в "белочке" на прошлой неделе только с евро был напряг.
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Igneus
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:06
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Nazarkino
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:08
Anadonta написав: Igneus написав:
Есть подозрение, что ревальвация может продолжится, по крайней мере, до дат выплат государственного внешнего долга в сентябре, что будет третьим максимумом в этом году (февраль, май, сентябрь).
В сентябре, если я не ошибаюсь, это припадает на 13 число.
Кстати, в покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков.
Ждать еще месяц не вариант, т. к. доллар нужен не в закрома, а с конкретной целью и не позднее конца следующей недели.
А насчет курса онлайн - он то дешевле, то дороже (вчера, например, в TAS2U был на 10 коп. дешевле), но при любом раскладе такая покупка гораздо удобнее, чем носиться с деньгами по городу...
По-моему, ТАС ввел комиссию на услугу онлайн обмена валют
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vexa0725
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:12
что то пахнет.... с этим курсом у.е.
не готовят ли нам государство очередную подлянку?
в 2008г. курс уплыл вверх и народ полинял, особенно те кто брал жильё в ипотеку и не верил налу.
в 2014г. полиняли депозитчики, в связи с банкопадом, которые верили налу и банкам и не верили вкладывать у.е. в недвигу
теперь по идеи нет предпосылок для бакса - курс 25, но у государства типа всё ОК(
может надо брать подушки и иголку и весь нал держать там до лучших времён )
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:19
vexa0725 написав:
По-моему, ТАС ввел комиссию на услугу онлайн обмена валют
по твоему что за комиссия ? размер ?
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SILVER_UA
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:20
морда написав: zzzzzz написав:
В Августе погашений будет вообще фигня.
12,6 млрд.грн + 125 млн.долларов. И это на 4 аукциона. Минфин теперь будет носом крутить что барин. Вот теперь ставки могут пойти еще ниже. Тут или нерезы закончатся, или ставки припадут в следствии острейшей борьбы банков и нерезов.
Правда у банков есть возможность размещать овернайти под 15% или на депозитных сертификатах под 17% ....но как это долго продлится не ясно.
получается банкам нет смысла продавать нерезам на вторичке, чтоб опосля самим не сушить мозг куда пристроить грн ..?
Да, начнется борьба жесткая.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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