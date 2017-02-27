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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 245
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Oxford Economics считал гривну переоцененной примерно на 10%, еще при курсе 27 грн/доллар. Вероятность валютного кризиса оценивалась достаточно высоко. НО керри-трейд, еще более отклонил курс от равновесного, скорее всего еще +10%. Т.е., минимальный уровень по моим расчетам 24,5/24,7. Пока сам не покупаю, последние покупки были 26,2 (в мае) и 26,1 (в июле). Гривны мало, готов "стрелять" только наверняка, т.е. при смене тренда

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/14/05/2019 ... 8aa3d3474b
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Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:29

Игорь Алексеевич
Є така думка,що в серпні може трохи відрости, але вже в вересні можемо побачити третє дно, ще нижче, ніж зараз.
Факторів для цього дуже багато.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:31

  Igneus написав:
  Anadonta написав:
  Искатель написав:Это точно... Кому-то вышел неожиданный подарок. Кстати, Альфа онлайн уже по 25,00 продает.


Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...

Есть подозрение, что ревальвация может продолжится, по крайней мере, до дат выплат государственного внешнего долга в сентябре, что будет третьим максимумом в этом году (февраль, май, сентябрь).
В сентябре, если я не ошибаюсь, это припадает на 13 число.
Кстати, покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков и обменок.

Для красоты загона могут в августе и небольшой перерывчик сделать, поскольку больших выплат внешнего долга в этом месяце нет.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:33

  Игорь Алексеевич написав:что то пахнет.... с этим курсом у.е.
не готовят ли нам государство очередную подлянку?
в 2008г. курс уплыл вверх и народ полинял, особенно те кто брал жильё в ипотеку и не верил налу.
в 2014г. полиняли депозитчики, в связи с банкопадом, которые верили налу и банкам и не верили вкладывать у.е. в недвигу
теперь по идеи нет предпосылок для бакса - курс 25, но у государства типа всё ОК( :roll:

может надо брать подушки и иголку и весь нал держать там до лучших времён ) :shock:

Якщо тримаєте в межах фонду, то чого боятись..
twin
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:34

  sinus написав:Игорь Алексеевич
Є така думка,що в серпні може трохи відрости, але вже в вересні можемо побачити третє дно, ще нижче, ніж зараз.
Факторів для цього дуже багато.

Може навпаки :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sinus написав:але вже в вересні можемо побачити третє дно, ще нижче, ніж зараз.

Там взагалі цікава картина) Графіки виходять на 21 гр/дол. Але то графік)
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:40

  twin написав:
  sinus написав:Игорь Алексеевич
Є така думка,що в серпні може трохи відрости, але вже в вересні можемо побачити третє дно, ще нижче, ніж зараз.
Факторів для цього дуже багато.

Може навпаки :wink:

Кстати, сейчас МБ, похоже подрастает (25,06-25,12), или это НБУ с откупом перестарался?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тень России – кто и зачем скупает украинские долги :roll: :?:
https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... n_get_more
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Doctor написав:
  sinus написав:але вже в вересні можемо побачити третє дно, ще нижче, ніж зараз.

Там взагалі цікава картина) Графіки виходять на 21 гр/дол. Але то графік)


Как с расходами бюджета быть с таким укреплением курса.
Все что не в меру, то нездраво /с/ Цицерон.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Senators написав:Я вчера публиковал таблицу по резервам НБУ, по факту у него лишь около 1 ярда зеленых

Ще один рашаботський клон "ісперд" вималювався :evil:

Чисті валютні резерви (після вирахування запозичень у МВФ) в червні зросли на 14,2% (з початку року – на 8,9%) – до 10,5 млрд дол.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Валові валютні резерви Нацбанку в червні збільшилися на 6,4% (з початку року скоротилися на 0,9%) – до 20,64 млрд дол.
Нагадаємо, за інформацією НБУ, в період з 1 по 5 липня він викупив на міжбанку 321 млн дол. При цьому центробанк не продавав валюту. З початку року Нацбанк викупив на міжбанку 1,96 млрд дол, а продав – 231,4 млн дол. Таким чином, позитивне сальдо операцій НБУ склало 1,73 млрд дол. https://news.finance.ua/ua/news/-/45242 ... -10-5-mlrd
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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