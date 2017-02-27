Oxford Economics считал гривну переоцененной примерно на 10%, еще при курсе 27 грн/доллар. Вероятность валютного кризиса оценивалась достаточно высоко. НО керри-трейд, еще более отклонил курс от равновесного, скорее всего еще +10%. Т.е., минимальный уровень по моим расчетам 24,5/24,7. Пока сам не покупаю, последние покупки были 26,2 (в мае) и 26,1 (в июле). Гривны мало, готов "стрелять" только наверняка, т.е. при смене тренда
Искатель написав:Это точно... Кому-то вышел неожиданный подарок. Кстати, Альфа онлайн уже по 25,00 продает.
Судя по движению на межбанке, думаю, сейчас и ТАСя подтянется. Жду 24.95 или даже .90 онлайн...
Есть подозрение, что ревальвация может продолжится, по крайней мере, до дат выплат государственного внешнего долга в сентябре, что будет третьим максимумом в этом году (февраль, май, сентябрь). В сентябре, если я не ошибаюсь, это припадает на 13 число. Кстати, покупка в онлайн сейчас дороже, в том числе и в ТАС, чем в кассах банков и обменок.
Для красоты загона могут в августе и небольшой перерывчик сделать, поскольку больших выплат внешнего долга в этом месяце нет.
Игорь Алексеевич написав:что то пахнет.... с этим курсом у.е. не готовят ли нам государство очередную подлянку? в 2008г. курс уплыл вверх и народ полинял, особенно те кто брал жильё в ипотеку и не верил налу. в 2014г. полиняли депозитчики, в связи с банкопадом, которые верили налу и банкам и не верили вкладывать у.е. в недвигу теперь по идеи нет предпосылок для бакса - курс 25, но у государства типа всё ОК(
может надо брать подушки и иголку и весь нал держать там до лучших времён )
Senators написав:Я вчера публиковал таблицу по резервам НБУ, по факту у него лишь около 1 ярда зеленых
Ще один рашаботський клон "ісперд" вималювався
Чисті валютні резерви (після вирахування запозичень у МВФ) в червні зросли на 14,2% (з початку року – на 8,9%) – до 10,5 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Нацбанку. Валові валютні резерви Нацбанку в червні збільшилися на 6,4% (з початку року скоротилися на 0,9%) – до 20,64 млрд дол. Нагадаємо, за інформацією НБУ, в період з 1 по 5 липня він викупив на міжбанку 321 млн дол. При цьому центробанк не продавав валюту. З початку року Нацбанк викупив на міжбанку 1,96 млрд дол, а продав – 231,4 млн дол. Таким чином, позитивне сальдо операцій НБУ склало 1,73 млрд дол. https://news.finance.ua/ua/news/-/45242 ... -10-5-mlrd
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.