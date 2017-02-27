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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16631664166516661667>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 245
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:52

помню очень хорошо 2008г. - осень.
летом уходили стремительно вниз, а с сентября УЖЖЖЖЖ... очень ушли вверх. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:53

Igneus
Останній день місяця все може бути.
Поки все по плану, від 25 чекав корекцію, можливо почалась...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:54

Якщо відкриють ринок землі до кінця року, то невідомо який буде курс.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:54

2800*25,00 ТАС успел...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:59

Онлайн продажа у всех подскочила. Да и приём тоже
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:05

В понедельник объем торгов был 417 млн Это когда НБУ 150 млн выкупил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:05

  Вкладчик1234 написав:Онлайн продажа у всех подскочила. Да и приём тоже

Так и должно быть,не может каждый день курс падать. Хоть немного затаривать по пути.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:10

  zzzzzz написав:В понедельник объем торгов был 417 млн Это когда НБУ 150 млн выкупил.
,
А вчора скільки, 200-250млн?
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Как с расходами бюджета быть с таким укреплением курса.

Нічого не маю проти, тому і дописку зробив що то тільки графік і не більше.
Хоча можна внести зміни в бюджет, розрахувати його за іншим курсом, а не закладеним в бюджет 29.4 чи який там, секвестр бюджету, прибрати статті з фінансування передвиборчої програми минулого президента і т д. Ну але це напевно фантазії наші)
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:15

  10/9/9 написав:
  zzzzzz написав:В понедельник объем торгов был 417 млн Это когда НБУ 150 млн выкупил.
,
А вчора скільки, 200-250млн?

Сколько было вчера , НБУ скажет завтра.
Живите своим умом!
zzzzzz
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