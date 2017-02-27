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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2019 10:52
помню очень хорошо 2008г. - осень.
летом уходили стремительно вниз, а с сентября УЖЖЖЖЖ... очень ушли вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:53
Igneus
Останній день місяця все може бути.
Поки все по плану, від 25 чекав корекцію, можливо почалась...
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:54
Якщо відкриють ринок землі до кінця року, то невідомо який буде курс.
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Rainbow
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:54
2800*25,00 ТАС успел...
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asti
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Додано: Сер 31 лип, 2019 10:59
Онлайн продажа у всех подскочила. Да и приём тоже
Я шарю
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:05
В понедельник объем торгов был 417 млн Это когда НБУ 150 млн выкупил.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:05
Вкладчик1234 написав:
Онлайн продажа у всех подскочила. Да и приём тоже
Так и должно быть,не может каждый день курс падать. Хоть немного затаривать по пути.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:10
zzzzzz написав:
В понедельник объем торгов был 417 млн Это когда НБУ 150 млн выкупил.
,
А вчора скільки, 200-250млн?
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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10/9/9
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:13
freeze написав:
Как с расходами бюджета быть с таким укреплением курса.
Нічого не маю проти, тому і дописку зробив що то тільки графік і не більше.
Хоча можна внести зміни в бюджет, розрахувати його за іншим курсом, а не закладеним в бюджет 29.4 чи який там, секвестр бюджету, прибрати статті з фінансування передвиборчої програми минулого президента і т д. Ну але це напевно фантазії наші)
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Doctor
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Додано: Сер 31 лип, 2019 11:15
10/9/9 написав: zzzzzz написав:
В понедельник объем торгов был 417 млн Это когда НБУ 150 млн выкупил.
,
А вчора скільки, 200-250млн?
Сколько было вчера , НБУ скажет завтра.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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