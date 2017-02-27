|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:20
Как я и предполагал, ниже 25 не пустили (пока). Если и в будущем не пустят, значит - таки-да, в НБУ сидят вполне адекватные люди///))
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я собрался тариться после обеда, поэтому пошел отскок, теперь только вверх
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тепер уже самі папередічают для наступників - набирають боргів з терміном 5 років.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 31 лип, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:23
Сегодня в 21:00 решение по процентной ставке ФРС.
100% аналитиков ждут понижения.
60% считают что понижение будет на 0,25 п.п.
остальные считают что на 0,5 п.п.
Живите своим умом!
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:26
с memberlist.php?mode=viewprofile&u=92562 советовались?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:26
Живите своим умом!
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:26
А де здешевлення бензину? Де здешевлення імпортних продуктів? Де здешевлення ціни на газ? Де перерахунок всіх цін па 25?
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:27
долара США на 12:00
31.07.2019
грн за 100 доларів США 2498.45
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись немного ниже вчерашнего закрытия, просели еще на копеечку, постояли и с 11 пошли в рост. К полудню взобрались на уровни копеек на 5 выше вчерашнего закрытия. Велика вероятность того, что это НБУ, как уже несколько раз делал, покупкой лишней порции валюты создал искусственный дефицит, на МБ он замечен был. В пользу этой версии говорит тот факт, что справочный курс находится вблизи дневных минимумов котировок. Это значит, что основные обороты были утром.
Анализ ликвидности НБУ сегодня зажал.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
29.07.2019
Усього, млн дол. США 417.1
Если вспомнить, что НБУ выкупил порядка 150 млн, увидим, что зашкаливало только предложение. Спрос был вполне скромным даже для понедельника.
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:29
Мизантрóп
не успел, жене было обломно утром по 24.93 купить, перенесла на вечер - получи фашист гранату
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:40
Игра у них что ли такая, 10 копеек вниз, 10 копеек вверх. Скупились? Получите контрольный в голову 20 копеек вниз. Пару-тройку раз точно было.
*Відправлено з Чату
|