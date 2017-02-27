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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1664166516661667>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 245
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:20

Как я и предполагал, ниже 25 не пустили (пока). Если и в будущем не пустят, значит - таки-да, в НБУ сидят вполне адекватные люди///))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я собрался тариться после обеда, поэтому пошел отскок, теперь только вверх
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Senators написав:Но если правительство Гройсмана нагребет сейчас ОВГЗ, то придет с сентября Зеленский и скажет что это все папередники, а мы не при делах.


  zzzzzz написав:Я почти угадал )))
Аукцион прошел , в ходе аукциона удалось привлечь 17,2 млрд.грн
по 5-леткам подали на 11,1 млрд, удовлетворили на 10,1 млрд.грн


Тепер уже самі папередічают для наступників - набирають боргів з терміном 5 років.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 31 лип, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:23

Сегодня в 21:00 решение по процентной ставке ФРС.
100% аналитиков ждут понижения.
60% считают что понижение будет на 0,25 п.п.
остальные считают что на 0,5 п.п.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:26

  kwon написав:я собрался тариться после обеда, поэтому пошел отскок, теперь только вверх

с memberlist.php?mode=viewprofile&u=92562 советовались?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:26

В Шанхае раньше срока завершился последний официальный раунд китайско-американских торговых переговоров. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Интерфакс".

Американскую делегацию возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин; китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

А президент США Дональд Трамп во вторник, 30 июля, вновь раскритиковал КНР за то, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США. Он также предположил, что Пекин ждет, что в 2020 году Трамп не будет переизбран на пост президента, что облегчит подписание нового торгового соглашения между двумя странами на невыгодных для Штатов условиях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:26

А де здешевлення бензину? Де здешевлення імпортних продуктів? Де здешевлення ціни на газ? Де перерахунок всіх цін па 25?
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:27

долара США на 12:00
31.07.2019
грн за 100 доларів США 2498.45
Гривна укрепилась на 10 копеек.
Открылись немного ниже вчерашнего закрытия, просели еще на копеечку, постояли и с 11 пошли в рост. К полудню взобрались на уровни копеек на 5 выше вчерашнего закрытия. Велика вероятность того, что это НБУ, как уже несколько раз делал, покупкой лишней порции валюты создал искусственный дефицит, на МБ он замечен был. В пользу этой версии говорит тот факт, что справочный курс находится вблизи дневных минимумов котировок. Это значит, что основные обороты были утром.
Анализ ликвидности НБУ сегодня зажал.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
29.07.2019
Усього, млн дол. США 417.1
Если вспомнить, что НБУ выкупил порядка 150 млн, увидим, что зашкаливало только предложение. Спрос был вполне скромным даже для понедельника.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:29

Мизантрóп

не успел, жене было обломно утром по 24.93 купить, перенесла на вечер - получи фашист гранату :mrgreen:
kwon
 
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Игра у них что ли такая, 10 копеек вниз, 10 копеек вверх. Скупились? Получите контрольный в голову 20 копеек вниз. Пару-тройку раз точно было.

*Відправлено з Чату
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