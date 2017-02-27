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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1664166516661667

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 245
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
42
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:44

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 53 401,78(54 146,21 − 744,43(+ 1 186,19)) млн.
Овернайти дебет 15% - 16 632(10 878 + 5 754(− 1 069)) млн.
Овернайти кредит 19% - 90,6(91.1 - 0,4(- 0,0)) млн.

Загальна ліквідність 53 401,78+16 632-90,06 = 69 943,18(64 933,11 +5 010,07(+ 117,19(+ 6 581,38))) млн. гривень.

Сьогодні загальна ліквідність виросла, хоча і слабше аніж у попередню пʼятницю. Додали 5 010,07 млн. гривень, що з пʼятничними 6 581,38 млн., та сьогодняшніми виплатами по ОВДП - 2 305 766 608.5 грн. (можно побачити тут) складає 13 897,22 млн. гривень.

До вчорашнього розміщення ОВДП 17 209,26 млн. не вистачає 3 312,04 млн. грн., які, мабуть, доберуть сьогодні на торгах доляром, та розрахуються за придбані облігації.

Аналіз ліквідності тут
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
НБУ затримує!

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls


ВО

PS
Сьогодні - 21:00 Решение по процентной ставке ФРС - очікують зниження на 0.25%
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:49

  twin написав:
  Игорь Алексеевич написав:что то пахнет.... с этим курсом у.е.
не готовят ли нам государство очередную подлянку?
в 2008г. курс уплыл вверх и народ полинял, особенно те кто брал жильё в ипотеку и не верил налу.
в 2014г. полиняли депозитчики, в связи с банкопадом, которые верили налу и банкам и не верили вкладывать у.е. в недвигу
теперь по идеи нет предпосылок для бакса - курс 25, но у государства типа всё ОК( :roll:

может надо брать подушки и иголку и весь нал держать там до лучших времён ) :shock:

Якщо тримаєте в межах фонду, то чого боятись..

Фонд не всегда спасает..
Держал небольшой депозит в Фортуне, так у банка полтора года были большие проблемы пока его не признали неплатежеспособным. За это время курс и инфляция превратили мой депо в вообщем-то формальность.
Банк может накрыться, но еще долгое время создавать видимость отсутствия проблем и отдавать депо по 500 грн в месяц
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:52

  freeze написав:
Doctor написав:
  sinus написав:але вже в вересні можемо побачити третє дно, ще нижче, ніж зараз.

Там взагалі цікава картина) Графіки виходять на 21 гр/дол. Але то графік)


Как с расходами бюджета быть с таким укреплением курса.
Все что не в меру, то нездраво /с/ Цицерон.

С таким размещением ОВГЗ как вчера(17млрд), то и налоги собирать не нужно,
шучу, конечно :)
EvgCapp
 
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