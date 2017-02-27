Загальна ліквідність 53 401,78+16 632-90,06 = 69 943,18(64 933,11 +5 010,07(+ 117,19(+ 6 581,38))) млн. гривень.
Сьогодні загальна ліквідність виросла, хоча і слабше аніж у попередню пʼятницю. Додали 5 010,07 млн. гривень, що з пʼятничними 6 581,38 млн., та сьогодняшніми виплатами по ОВДП - 2 305 766 608.5 грн. (можно побачити тут) складає 13 897,22 млн. гривень.
До вчорашнього розміщення ОВДП 17 209,26 млн. не вистачає 3 312,04 млн. грн., які, мабуть, доберуть сьогодні на торгах доляром, та розрахуються за придбані облігації.
PS Сьогодні - 21:00 Решение по процентной ставке ФРС - очікують зниження на 0.25% Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Игорь Алексеевич написав:что то пахнет.... с этим курсом у.е. не готовят ли нам государство очередную подлянку? в 2008г. курс уплыл вверх и народ полинял, особенно те кто брал жильё в ипотеку и не верил налу. в 2014г. полиняли депозитчики, в связи с банкопадом, которые верили налу и банкам и не верили вкладывать у.е. в недвигу теперь по идеи нет предпосылок для бакса - курс 25, но у государства типа всё ОК(
может надо брать подушки и иголку и весь нал держать там до лучших времён )
Якщо тримаєте в межах фонду, то чого боятись..
Фонд не всегда спасает.. Держал небольшой депозит в Фортуне, так у банка полтора года были большие проблемы пока его не признали неплатежеспособным. За это время курс и инфляция превратили мой депо в вообщем-то формальность. Банк может накрыться, но еще долгое время создавать видимость отсутствия проблем и отдавать депо по 500 грн в месяц