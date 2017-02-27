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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16651666166716681669>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:44

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 53 401,78(54 146,21 − 744,43(+ 1 186,19)) млн.
Овернайти дебет 15% - 16 632(10 878 + 5 754(− 1 069)) млн.
Овернайти кредит 19% - 90,6(91.1 - 0,4(- 0,0)) млн.

Загальна ліквідність 53 401,78+16 632-90,06 = 69 943,18(64 933,11 +5 010,07(+ 117,19(+ 6 581,38))) млн. гривень.

Сьогодні загальна ліквідність виросла, хоча і слабше аніж у попередню пʼятницю. Додали 5 010,07 млн. гривень, що з пʼятничними 6 581,38 млн., та сьогодняшніми виплатами по ОВДП - 2 305 766 608.5 грн. (можно побачити тут) складає 13 897,22 млн. гривень.

До вчорашнього розміщення ОВДП 17 209,26 млн. не вистачає 3 312,04 млн. грн., які, мабуть, доберуть сьогодні на торгах доляром, та розрахуються за придбані облігації.

Аналіз ліквідності тут
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
НБУ затримує!

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls


ВО

PS
Сьогодні - 21:00 Решение по процентной ставке ФРС - очікують зниження на 0.25%
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:44

  SILVER_UA написав:
  vexa0725 написав:По-моему, ТАС ввел комиссию на услугу онлайн обмена валют

по твоему что за комиссия ? размер ?

За зачисление валюты на карту 25%
vexa0725
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:49

  twin написав:
  Игорь Алексеевич написав:что то пахнет.... с этим курсом у.е.
не готовят ли нам государство очередную подлянку?
в 2008г. курс уплыл вверх и народ полинял, особенно те кто брал жильё в ипотеку и не верил налу.
в 2014г. полиняли депозитчики, в связи с банкопадом, которые верили налу и банкам и не верили вкладывать у.е. в недвигу
теперь по идеи нет предпосылок для бакса - курс 25, но у государства типа всё ОК( :roll:

может надо брать подушки и иголку и весь нал держать там до лучших времён ) :shock:

Якщо тримаєте в межах фонду, то чого боятись..

Фонд не всегда спасает..
Держал небольшой депозит в Фортуне, так у банка полтора года были большие проблемы пока его не признали неплатежеспособным. За это время курс и инфляция превратили мой депо в вообщем-то формальность.
Банк может накрыться, но еще долгое время создавать видимость отсутствия проблем и отдавать депо по 500 грн в месяц
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:52

  freeze написав:
Doctor написав:
  sinus написав:але вже в вересні можемо побачити третє дно, ще нижче, ніж зараз.

Там взагалі цікава картина) Графіки виходять на 21 гр/дол. Але то графік)


Как с расходами бюджета быть с таким укреплением курса.
Все что не в меру, то нездраво /с/ Цицерон.

С таким размещением ОВГЗ как вчера(17млрд), то и налоги собирать не нужно,
шучу, конечно :)
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:56

У Мінфіні розкритикували Нацбанк за зміцнення гривні
Міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні (стримування падіння курсу валют). Про це Маркарова написала у коментарі під постом новопризначеного члена наглядової ради ПриватБанку Романа Сульжика. «Мінфін про це говорить вже пару місяців. Але ми на політику НБУ не впливаємо», — повідомила Маркарова, підтримавши позицію Сульжика про те, що зміцнення гривні можна було використати для того, аби накопичити резерви, знизити відсоткові ставки (зокрема облікову) та скасувати всі обмеження на рух капіталу в країні. Сам Роман Сульжик вважає бездіяльність Нацбанку у стримуванні зростання курсу гривні такою, «яка межує зі злочинною халатністю». «НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодили повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія по боргу публічна, аукціони (з продажу облігацій державної позики — ред.) публічні. Розпис помісячний надано. Щоденні звіти казначейства також. Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання — задача НБУ. Тут ми тільки свою позицію можемо виказувати, що ми регулярно і робимо», — додала Маркарова, відповівши на критику про те, що Мінфін робить недостатньо для стримування зміцнення гривні.

Источник: https://informator.news/u-minfini-rozkr ... ia-hryvni/
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:02

  Гурман написав:У Мінфіні розкритикували Нацбанк за зміцнення гривні
Міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні (стримування падіння курсу валют). Про це Маркарова написала у коментарі під постом новопризначеного члена наглядової ради ПриватБанку Романа Сульжика. «Мінфін про це говорить вже пару місяців. Але ми на політику НБУ не впливаємо», — повідомила Маркарова, підтримавши позицію Сульжика про те, що зміцнення гривні можна було використати для того, аби накопичити резерви, знизити відсоткові ставки (зокрема облікову) та скасувати всі обмеження на рух капіталу в країні. Сам Роман Сульжик вважає бездіяльність Нацбанку у стримуванні зростання курсу гривні такою, «яка межує зі злочинною халатністю». «НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодили повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія по боргу публічна, аукціони (з продажу облігацій державної позики — ред.) публічні. Розпис помісячний надано. Щоденні звіти казначейства також. Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання — задача НБУ. Тут ми тільки свою позицію можемо виказувати, що ми регулярно і робимо», — додала Маркарова, відповівши на критику про те, що Мінфін робить недостатньо для стримування зміцнення гривні.
Всё. Расслабьте булки - ниже 25 не пустят! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:03

  Гурман написав:У Мінфіні розкритикували Нацбанк за зміцнення гривні
Источник: https://informator.news/u-minfini-rozkr ... ia-hryvni/


Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Всё. Расслабьте булки - ниже 25 не пустят!

Та ще й як можуть пустити) Зараз ФРС знизить ставку, потім ринок землі відкриють, а там ще МВФ нальє пару траншів. От тоді і буде видно реальну картину)
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:23

  zzzzzz написав:Сегодня в 21:00 решение по процентной ставке ФРС.
100% аналитиков ждут понижения.
60% считают что понижение будет на 0,25 п.п.
остальные считают что на 0,5 п.п.

вчера перелил часть баксов в евро, хоть какой то профит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:25

  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Сегодня в 21:00 решение по процентной ставке ФРС.
100% аналитиков ждут понижения.
60% считают что понижение будет на 0,25 п.п.
остальные считают что на 0,5 п.п.

вчера перелил часть баксов в евро, хоть какой то профит...


Уже есть прибыль ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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