Додано: Сер 31 лип, 2019 12:41

zzzzzz написав: Гурман написав: У Мінфіні розкритикували Нацбанк за зміцнення гривні

Источник: https://informator.news/u-minfini-rozkr ... ia-hryvni/ Источник:



Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы. Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы.

Не все так просто.Держать жестко НБУ не может, особенно с учетом наездов Трампа на кого попало по поводу ослабления валют. И так уже несколько раз искусственно разворачивали рынок, добиваясь передышки в укреплении. Это уже на грани фола. Если это делать чаще, можно вляпаться в международную напряженность.Намного больше выкупать в любом случае не получится. НБУ регулярно выкупает излишки, балансируя рынок. Для перекоса в другу сторону хватит пары миллионов. Другое дело, что можно было бы выходить на торги чуть раньше, не давая проседать на 15-20 копеек в день (до начала этой вакханалии отпускали и на 30), а останавливая после 2-3 копеек, как делали это в прошлые годы.Сейчас так делать почти невозможно, после перехода на международные торговые площадки заключать сделки можно хоть круглосуточно. К тому времени, которое мы привыкли называть открытием, котировки уже уплывают. Как результат - нет доступной точки для своевременной интервенции. Переход на круглосуточное дежурство был бы оценен как попытка искусственного ослабления гривны, что в открытую делать нельзя.