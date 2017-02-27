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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1666166716681669>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:41

  zzzzzz написав:
  Гурман написав:У Мінфіні розкритикували Нацбанк за зміцнення гривні
Источник: https://informator.news/u-minfini-rozkr ... ia-hryvni/


Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы.


Не все так просто.
Держать жестко НБУ не может, особенно с учетом наездов Трампа на кого попало по поводу ослабления валют. И так уже несколько раз искусственно разворачивали рынок, добиваясь передышки в укреплении. Это уже на грани фола. Если это делать чаще, можно вляпаться в международную напряженность.
Намного больше выкупать в любом случае не получится. НБУ регулярно выкупает излишки, балансируя рынок. Для перекоса в другу сторону хватит пары миллионов. Другое дело, что можно было бы выходить на торги чуть раньше, не давая проседать на 15-20 копеек в день (до начала этой вакханалии отпускали и на 30), а останавливая после 2-3 копеек, как делали это в прошлые годы.
Сейчас так делать почти невозможно, после перехода на международные торговые площадки заключать сделки можно хоть круглосуточно. К тому времени, которое мы привыкли называть открытием, котировки уже уплывают. Как результат - нет доступной точки для своевременной интервенции. Переход на круглосуточное дежурство был бы оценен как попытка искусственного ослабления гривны, что в открытую делать нельзя.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:41

  Doctor написав:
  asti написав:Всё. Расслабьте булки - ниже 25 не пустят!
Та ще й як можуть пустити) Зараз ФРС знизить ставку, потім ринок землі відкриють, а там ще МВФ нальє пару траншів. От тоді і буде видно реальну картину)
Вы же сами видите - уже сейчас Минфин метает громы и молнии - бюджет трещит по швам (уже при 26+ начало потрескивать) а тут - 25! Поэтому сегодня и подмели всё по 24,96. Ниже - вряд-ли//))
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:42

  asti написав:2800*25,00 ТАС успел...

Отлично!
А я ждал 24.95 в TAS2U. Дождался - сейчас 25.30. Пришлось брать по 25.15 в кассе...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:46

Сибарит
А вы не знаете объемы торгов в рабочее время 10:00-17:00 и в остальное время ? Хотя бы приблизительно в %% выражении.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:47

Зʼявилась ліквідність за вчора

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 53 401,78(54 146,21 − 744,43(+ 1 186,19)) млн.
Овернайти дебет 15% - 16 632(10 878 + 5 754(− 1 069)) млн.
Овернайти кредит 19% - 90,6(91.1 - 0,4(- 0,0)) млн.

Загальна ліквідність 53 401,78+16 632-90,06 = 69 943,18(64 933,11 +5 010,07(+ 117,19(+ 6 581,38))) млн. гривень.

Сьогодні загальна ліквідність виросла, хоча і слабше аніж у попередню пʼятницю. Додали 5 010,07 млн. гривень, що з пʼятничними 6 581,38 млн., та сьогодняшніми виплатами по ОВДП - 2 305 766 608.5 грн. (можно побачити тут) складає 13 897,22 млн. гривень.

До вчорашнього розміщення ОВДП 17 209,26 млн. не вистачає 3 312,04 млн. грн., які, мабуть, доберуть сьогодні на торгах доляром, та розрахуються за придбані облігації.

Аналіз ліквідності тут
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
НБУ затримує!

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls


ВО

PS
Сьогодні - 21:00 Решение по процентной ставке ФРС - очікують зниження на 0.25%
Хай щастить!


Сьогодні загальна ліквідність виросла. Додали всього 5 010,07 млн. гривень. НБУ викупив долярів на 4267,57 млн. гривень (десь 170 млн. долярів), автономні чинники також додали 742,5 млн. гривень. Казначейство забрало - 555,66 млн., а от знову непогано зменьшилась готівка, додавши 1 303
млн. грн. на коррахунках!

Загальна ліквідність виросла! Дуже додали овернайти 5 754 млн. гривень. Приготувались до проплати вчорашніх ОВГЗ. А ось готівку сушать вже другий тиждень поспіль! Все роблять щоб курс доляра як готівковий так і безготіввковий йшов донизу. Тільки один НБУ стоіть на стриманні шаленного укріплення гривні. :|

ВО

PS
Показники звідси
https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 31 лип, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:48

  zzzzzz написав:Сибарит
А вы не знаете объемы торгов в рабочее время 10:00-17:00 и в остальное время ? Хотя бы приблизительно в %% выражении.

Не знаю, но это и не важно.
Если котировки упали на 1 долларе оборота, они уже упали. Сдвигать искусственно обратно нельзя. По крайней мере часто.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:49

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:
  Гурман написав:У Мінфіні розкритикували Нацбанк за зміцнення гривні
Источник: https://informator.news/u-minfini-rozkr ... ia-hryvni/


Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы.


Не все так просто.
Держать жестко НБУ не может, особенно с учетом наездов Трампа на кого попало по поводу ослабления валют. И так уже несколько раз искусственно разворачивали рынок, добиваясь передышки в укреплении. Это уже на грани фола. Если это делать чаще, можно вляпаться в международную напряженность.
Намного больше выкупать в любом случае не получится. НБУ регулярно выкупает излишки, балансируя рынок. Для перекоса в другу сторону хватит пары миллионов. Другое дело, что можно было бы выходить на торги чуть раньше, не давая проседать на 15-20 копеек в день (до начала этой вакханалии отпускали и на 30), а останавливая после 2-3 копеек, как делали это в прошлые годы.
Сейчас так делать почти невозможно, после перехода на международные торговые площадки заключать сделки можно хоть круглосуточно. К тому времени, которое мы привыкли называть открытием, котировки уже уплывают. Как результат - нет доступной точки для своевременной интервенции. Переход на круглосуточное дежурство был бы оценен как попытка искусственного ослабления гривны, что в открытую делать нельзя.


Можно посадить на ночь дежурных например ощадбанк или прихват. :D

И Трампу, думаю, далеко до лампочки какой курс гривны, поскольку мы не являемся для них серьезным торговым партнером.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:54

  zzzzzz написав:
  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Сегодня в 21:00 решение по процентной ставке ФРС.
100% аналитиков ждут понижения.
60% считают что понижение будет на 0,25 п.п.
остальные считают что на 0,5 п.п.

вчера перелил часть баксов в евро, хоть какой то профит...


Уже есть прибыль ?

прибыль будет по выходу...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Можно посадить на ночь дежурных например ощадбанк или прихват.

Ими управляет Минфин, а он хочет, чтобы все шишки за искусственное ослабление гривны достались НБУ :)

Конкуренция между разными ведомствами такая хитрая штука, что на взаимные наезды можно не обращать внимания.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:58

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
А вы не знаете объемы торгов в рабочее время 10:00-17:00 и в остальное время ? Хотя бы приблизительно в %% выражении.

Не знаю, но это и не важно.
Если котировки упали на 1 долларе оборота, они уже упали. Сдвигать искусственно обратно нельзя. По крайней мере часто.

Зображення


Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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