Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы.
Не все так просто. Держать жестко НБУ не может, особенно с учетом наездов Трампа на кого попало по поводу ослабления валют. И так уже несколько раз искусственно разворачивали рынок, добиваясь передышки в укреплении. Это уже на грани фола. Если это делать чаще, можно вляпаться в международную напряженность. Намного больше выкупать в любом случае не получится. НБУ регулярно выкупает излишки, балансируя рынок. Для перекоса в другу сторону хватит пары миллионов. Другое дело, что можно было бы выходить на торги чуть раньше, не давая проседать на 15-20 копеек в день (до начала этой вакханалии отпускали и на 30), а останавливая после 2-3 копеек, как делали это в прошлые годы. Сейчас так делать почти невозможно, после перехода на международные торговые площадки заключать сделки можно хоть круглосуточно. К тому времени, которое мы привыкли называть открытием, котировки уже уплывают. Как результат - нет доступной точки для своевременной интервенции. Переход на круглосуточное дежурство был бы оценен как попытка искусственного ослабления гривны, что в открытую делать нельзя.
Загальна ліквідність 53 401,78+16 632-90,06 = 69 943,18(64 933,11 +5 010,07(+ 117,19(+ 6 581,38))) млн. гривень.
Сьогодні загальна ліквідність виросла, хоча і слабше аніж у попередню пʼятницю. Додали 5 010,07 млн. гривень, що з пʼятничними 6 581,38 млн., та сьогодняшніми виплатами по ОВДП - 2 305 766 608.5 грн. (можно побачити тут) складає 13 897,22 млн. гривень.
До вчорашнього розміщення ОВДП 17 209,26 млн. не вистачає 3 312,04 млн. грн., які, мабуть, доберуть сьогодні на торгах доляром, та розрахуються за придбані облігації.
PS Сьогодні - 21:00 Решение по процентной ставке ФРС - очікують зниження на 0.25% Хай щастить!
Сьогодні загальна ліквідність виросла. Додали всього 5 010,07 млн. гривень. НБУ викупив долярів на 4267,57 млн. гривень (десь 170 млн. долярів), автономні чинники також додали 742,5 млн. гривень. Казначейство забрало - 555,66 млн., а от знову непогано зменьшилась готівка, додавши 1 303 млн. грн. на коррахунках!
Загальна ліквідність виросла! Дуже додали овернайти 5 754 млн. гривень. Приготувались до проплати вчорашніх ОВГЗ. А ось готівку сушать вже другий тиждень поспіль! Все роблять щоб курс доляра як готівковий так і безготіввковий йшов донизу. Тільки один НБУ стоіть на стриманні шаленного укріплення гривні.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 31 лип, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы.
Не все так просто. Держать жестко НБУ не может, особенно с учетом наездов Трампа на кого попало по поводу ослабления валют. И так уже несколько раз искусственно разворачивали рынок, добиваясь передышки в укреплении. Это уже на грани фола. Если это делать чаще, можно вляпаться в международную напряженность. Намного больше выкупать в любом случае не получится. НБУ регулярно выкупает излишки, балансируя рынок. Для перекоса в другу сторону хватит пары миллионов. Другое дело, что можно было бы выходить на торги чуть раньше, не давая проседать на 15-20 копеек в день (до начала этой вакханалии отпускали и на 30), а останавливая после 2-3 копеек, как делали это в прошлые годы. Сейчас так делать почти невозможно, после перехода на международные торговые площадки заключать сделки можно хоть круглосуточно. К тому времени, которое мы привыкли называть открытием, котировки уже уплывают. Как результат - нет доступной точки для своевременной интервенции. Переход на круглосуточное дежурство был бы оценен как попытка искусственного ослабления гривны, что в открытую делать нельзя.
Можно посадить на ночь дежурных например ощадбанк или прихват.
И Трампу, думаю, далеко до лампочки какой курс гривны, поскольку мы не являемся для них серьезным торговым партнером.