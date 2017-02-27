Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы.
Вы прикалываетесь или точка зрения зависит от точки сидения? Лучше было бы выкупить весь бакс у нерезов по 26+ ??? Бред!
Кстати, казначеи рассказывали, что в НБУ были крайне недовольны своими приобретениями на межбанке. «Ведь скупая валюту, Нацбанк эмитирует гривну и давит на инфляционные показатели», — объяснил Невмержицкий. При этом все знают, что центробанку регулярно достается за крепкую гривну от Кабмина. Там этим сильно недовольны.
zzzzzz написав:Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.
Красным Вы выделили собственные хотелки (учитывая кредиты на покупку бакса) а НБУ видя ситуацию изнутри делал то что нужно ему было..!
Значит при курсе 25,50 покупать 20 млн это нормально. А при курсе 25,00 по 150-170 тоже нормально. В таком случае чем же такая избирательность обусловлена ?
Неравномерным поступлениям валюты в страну! Если Вы не заметили то были дни когда НБУ и вовсе не выкупал валюту, бывало что и продавал. З.Ы. Или для Вас нормально было бы если НБУ выкупал по 150-170 лямов ценником 25,50?)
zzzzzz написав:Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.
Не пытайтесь искать здесь пропорции. Их нет. Попытка определить по графикам, сколько можно было еще прикупить - чистой воды волюнтаризьм При самом минимальном дисбалансе реакция на него курса определяется исключительно присутствием на рынке игрока с шилом в заднице. Если уравновесили рынок двадцаткой, 21 может быть уже очень много.
Про эмиссионную сторону интервенций тут уже упоминали, но дело тут, на мой взгляд, не столько в инфляционном давлении, сколько в задаче НБУ обеспечивать стабильность банковской системы. В банках избыточная ликвидность, которая не дает быстро снижать ставку.
zzzzzz написав:Пока нет анализа ликвидности, но пишут что вчера НБУ купил 178 млн.дол.