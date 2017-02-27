RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1666166716681669

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:58

  zzzzzz написав:
  Гурман написав:У Мінфіні розкритикували Нацбанк за зміцнення гривні
Источник: https://informator.news/u-minfini-rozkr ... ia-hryvni/


Провал к 25 на 1-2 недели не несет угрозы. Более длительный провал да, вреден для наполнения бюджета. Я скорее поддержу Маркарову , на мой взгляд при укреплении гривны НБУ очень вяло в июне , первой половине июля покупал валюту. Можно было больше выкупать в резервы.

Вы прикалываетесь или точка зрения зависит от точки сидения? Лучше было бы выкупить весь бакс у нерезов по 26+ ??? Бред!
Investor_33
 
Повідомлень: 746
З нами з: 16.05.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.

Красным Вы выделили собственные хотелки (учитывая кредиты на покупку бакса) а НБУ видя ситуацию изнутри делал то что нужно ему было..!
Investor_33
 
Повідомлень: 746
З нами з: 16.05.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:07

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
А вы не знаете объемы торгов в рабочее время 10:00-17:00 и в остальное время ? Хотя бы приблизительно в %% выражении.

Не знаю, но это и не важно.
Если котировки упали на 1 долларе оборота, они уже упали. Сдвигать искусственно обратно нельзя. По крайней мере часто.

Зображення


Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.


А со стороны НБУ:
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... mu-3884288
Кстати, казначеи рассказывали, что в НБУ были крайне недовольны своими приобретениями на межбанке. «Ведь скупая валюту, Нацбанк эмитирует гривну и давит на инфляционные показатели», — объяснил Невмержицкий.
При этом все знают, что центробанку регулярно достается за крепкую гривну от Кабмина. Там этим сильно недовольны.


Так как же быть в этой деликатной ситуации ? :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 11.10.16
Подякував: 765 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:08

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.

Красным Вы выделили собственные хотелки (учитывая кредиты на покупку бакса) а НБУ видя ситуацию изнутри делал то что нужно ему было..!



Значит при курсе 25,50 покупать 20 млн это нормально.
А при курсе 25,00 по 150-170 тоже нормально.
В таком случае чем же такая избирательность обусловлена ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34391
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 7000 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:14

Пока нет анализа ликвидности, но пишут что вчера НБУ купил 178 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34391
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3349 раз.
Подякували: 7000 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:23

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.

Красным Вы выделили собственные хотелки (учитывая кредиты на покупку бакса) а НБУ видя ситуацию изнутри делал то что нужно ему было..!



Значит при курсе 25,50 покупать 20 млн это нормально.
А при курсе 25,00 по 150-170 тоже нормально.
В таком случае чем же такая избирательность обусловлена ?

Неравномерным поступлениям валюты в страну! Если Вы не заметили то были дни когда НБУ и вовсе не выкупал валюту, бывало что и продавал.
З.Ы. Или для Вас нормально было бы если НБУ выкупал по 150-170 лямов ценником 25,50?)
Investor_33
 
Повідомлень: 746
З нами з: 16.05.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.

Не пытайтесь искать здесь пропорции. Их нет.
Попытка определить по графикам, сколько можно было еще прикупить - чистой воды волюнтаризьм :)
При самом минимальном дисбалансе реакция на него курса определяется исключительно присутствием на рынке игрока с шилом в заднице. Если уравновесили рынок двадцаткой, 21 может быть уже очень много.

Про эмиссионную сторону интервенций тут уже упоминали, но дело тут, на мой взгляд, не столько в инфляционном давлении, сколько в задаче НБУ обеспечивать стабильность банковской системы. В банках избыточная ликвидность, которая не дает быстро снижать ставку.

  zzzzzz написав:Пока нет анализа ликвидности, но пишут что вчера НБУ купил 178 млн.дол.

Есть в архиве: https://bank.gov.ua/files/Arhiv_liquidity_ukr.xlsx
Подозреваю, что в архиве произошла сдвижка по датам, в результате чего робот не может взять данные для отображения на сайте.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4092
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
5
4
6
  #<1 ... 1666166716681669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Сибарит, hedge, Investor_33 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
8 521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 12:59
Surfer
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1540, 1541, 1542
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15410 1829475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 18:10
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6671 1439571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73964)
31.07.2019 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.