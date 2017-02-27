Додано: Сер 31 лип, 2019 13:25

zzzzzz написав: Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить. Вот я красным отметил в какие дни можно было добавить выкупа. За месяц +200 млн. можно было докупить.

zzzzzz написав: Пока нет анализа ликвидности, но пишут что вчера НБУ купил 178 млн.дол. Пока нет анализа ликвидности, но пишут что вчера НБУ купил 178 млн.дол.

Не пытайтесь искать здесь пропорции. Их нет.Попытка определить по графикам, сколько можно было еще прикупить - чистой воды волюнтаризьмПри самом минимальном дисбалансе реакция на него курса определяется исключительно присутствием на рынке игрока с шилом в заднице. Если уравновесили рынок двадцаткой, 21 может быть уже очень много.Про эмиссионную сторону интервенций тут уже упоминали, но дело тут, на мой взгляд, не столько в инфляционном давлении, сколько в задаче НБУ обеспечивать стабильность банковской системы. В банках избыточная ликвидность, которая не дает быстро снижать ставку.Есть в архиве:Подозреваю, что в архиве произошла сдвижка по датам, в результате чего робот не может взять данные для отображения на сайте.