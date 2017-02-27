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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1668166916701671>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:57

Ещё о кредитах.
После пятилетнего перерыва американский Экспортно-импортный банк (US EXIM) вернулся в Украину и готов сотрудничать с «Укрзализныцей» и украинскими авиакомпаниями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

По словам главы ведомства Владимира Омеляна, возобновление деятельности US EXIM в Украине и его готовность сотрудничать в совместном проекте американской компании Wabtec Corporation и «Укрзализныци» является позитивным сигналом для мировых инвесторов. Позднее на своей странице в Facebook чиновник пояснил суть упомянутого проекта: речь идет о закупке еще 40 локомотивов General Electric. ...

https://ubr.ua/finances/banking-sector/amerikanskij-bank-hotov-dat-denhi-ukraine-na-razvitie-infrastruktury-3885169
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:57

  Rainbow написав:Значит таки правильно делает НБУ, пошла волна самых "бдительных" на откуп.
Вырос МБ на чуток, нал получил пенок и хоть продаст залежи долларов.
И это при таком существенном повышении ликвидности на 6 млрд.

15 млрд ликвидности уйдет
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:01

Набсовет Приватбанка возглавила американка
Ей поручили к 2022 году подготовить банк к продаже

https://ubr.ua/finances/banking-sector/nabsovet-privatbanka-vozhlavila-amerikanka--3885187
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:03

  ЛАД написав:Alex2007 писал viewtopic.php?p=4715074#p4715074:
Не поленился - пересчитал сумму привлечений по ОВГЗ с начала года (на сайте минфина) - получил цифру 240 млрд.
Плюс 1 мррд евро (+- 29 млрд в гривнах*) в июне месяце от еврооблигаций.
Итого привлекли порядка 270 млрд.
....
На каком основании минфин продолжает дальше размещать овгз?



Потом я еще копался, перепроверял; нашел еще что
19:34, 18 июля 2019
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance ... arova.html

- написала Маркарова.
При этом на сегодняшний день с начала года Минфин привлек заимствования на 288,5 миллиарда гривень, потратив на погашение и обслуживание госдолга 308,3 миллиарда гривень, в то время как поступления от приватизации составили всего 0,3 миллиарда гривень при плановом показателе в 17,1 миллиарда гривень.


Это она говорила 18 июля. А с тех пора было еще два размещения 23 и 30 июля на 8 и 17 млрд. Т.е. получается привлекли уже 288 + 8 + 17 = 313 т.е оочень много, осталось совсем чуть-чуть. :roll:
Желающие пойдут на вторичный рынок, а там им тоже сделают не очень выгодное предложение :mrgreen: ...

И по поводу возможных доп.размещений в случае провала приватизации, о к-рых сегодня писали: так вроде из-за провалов в прошлых годах, этот момент уже был заложен в существующий на сейчас план заимстваваний и бюджет. Ссылку привести не могу, но попадалось где-то на глаза.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 31 лип, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мы 26 вообще в этом году увидим?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:08

  asti написав:
  Гурман написав:У Мінфіні розкритикували Нацбанк за зміцнення гривні
Міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні (стримування падіння курсу валют). Про це Маркарова написала у коментарі під постом новопризначеного члена наглядової ради ПриватБанку Романа Сульжика. «Мінфін про це говорить вже пару місяців. Але ми на політику НБУ не впливаємо», — повідомила Маркарова, підтримавши позицію Сульжика про те, що зміцнення гривні можна було використати для того, аби накопичити резерви, знизити відсоткові ставки (зокрема облікову) та скасувати всі обмеження на рух капіталу в країні. Сам Роман Сульжик вважає бездіяльність Нацбанку у стримуванні зростання курсу гривні такою, «яка межує зі злочинною халатністю». «НБУ проводить повністю незалежну політику. Мінфін налагодили повну координацію з нашого боку. Бюджет публічний, стратегія по боргу публічна, аукціони (з продажу облігацій державної позики — ред.) публічні. Розпис помісячний надано. Щоденні звіти казначейства також. Вибачте, але що ще треба для координації? Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання — задача НБУ. Тут ми тільки свою позицію можемо виказувати, що ми регулярно і робимо», — додала Маркарова, відповівши на критику про те, що Мінфін робить недостатньо для стримування зміцнення гривні.
Всё. Расслабьте булки - ниже 25 не пустят! :) :)


Пропустив цей пост, саме так і буде, якщо пішли такі розмови..
twin
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:10

  Andrew_ написав:Мы 26 вообще в этом году увидим?

Це жарт? 26 і вище може бути за кілька сесій :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:12

  twin написав:
  Andrew_ написав:Мы 26 вообще в этом году увидим?

Це жарт? 26 і вище може бути за кілька сесій :wink:

ждемссссс тогда
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:12

  asti написав:
  Alex2007 написав:
  zzzzzz написав:Кстати, казначеи рассказывали, что в НБУ были крайне недовольны своими приобретениями на межбанке. «Ведь скупая валюту, Нацбанк эмитирует гривну и давит на инфляционные показатели», — объяснил Невмержицкий.
При этом все знают, что центробанку регулярно достается за крепкую гривну от Кабмина. Там этим сильно недовольны.
Так как же быть в этой деликатной ситуации ? :mrgreen:
Видимо договорились - ниже 25 НЕ ПУЩЩАТЬ!!


Видимо так оно и есть - это все что нужно знать о "рыночном" курсе.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:Пропустив цей пост, саме так і буде, якщо пішли такі розмови..


або навпаки
підняти муть в воді
коли всі повірять, буде навпаки
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