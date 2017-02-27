19:34, 18 июля 2019

на сегодняшний день с начала года Минфин привлек заимствования на 288,5 миллиарда гривень, потратив на погашение и обслуживание госдолга 308,3 миллиарда

Подробности читайте на УНИАН:- написала Маркарова.При этомгривень, в то время как поступления от приватизации составили всего 0,3 миллиарда гривень при плановом показателе в 17,1 миллиарда гривень.