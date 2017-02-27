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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1668166916701671

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:17

  Surfer написав:
  asti написав:
  Alex2007 написав:Так как же быть в этой деликатной ситуации ? :mrgreen:
Видимо договорились - ниже 25 НЕ ПУЩЩАТЬ!!


Видимо так оно и есть - это все что нужно знать о "рыночном" курсе.


Если б у нас был бы рыночный курс, то за 30 залетели бы уже давным давно. :mrgreen: Еще в 2016 году.
Волны туда-сюда в принципе были бы ни чуть не хуже чем у крипты. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 31 лип, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vexa0725 написав:
  SILVER_UA написав:
  vexa0725 написав:По-моему, ТАС ввел комиссию на услугу онлайн обмена валют

по твоему что за комиссия ? размер ?

За зачисление валюты на карту 0.5%
Карту нужно правильную использовать
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:26

  Alex2007 написав:
  Surfer написав:
  asti написав:Видимо договорились - ниже 25 НЕ ПУЩЩАТЬ!!


Видимо так оно и есть - это все что нужно знать о "рыночном" курсе.


Если б у нас был бы рыночный курс, то за 30 залетели бы уже давным давно. :mrgreen: Еще в 2016 году.
Волны туда-сюда в принципе были бы ни чуть не хуже чем у крипты. :mrgreen:


если бы у нас был рыночный курс мы бы выше 15 не поднялись бы. Хитросделанным экспортерам и их лобби выгодно держать ИМ удобный курс, а прочие посипаки бегают и рассказывают всем остальным как это классно для эколномики что гривна обесценилась в 3 раза - читай каждый пересичный потерял - но мы гордимся нашими "экспортерами" которые скупают здесь все за копейки и продают на экспорт по многократно завышенному курсу, ложа разницу СЕБЕ в карман. Но кое кто пытается нас убедить что мы должны гордиться этим чужим карманом ! Прямо неосовок какой то.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:37

Surfer
Красиво излагаете.
Но объясните, пожалуйста, почему у нас и сейчас при курсе не 15, а 25+ импорт выше экспорта и растет быстре.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 31 лип, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:если бы у нас был рыночный курс мы бы выше 15 не поднялись бы. Хитросделанным экспортерам и их лобби выгодно держать ИМ удобный курс, а прочие посипаки бегают и рассказывают всем остальным как это классно для эколномики что гривна обесценилась в 3 раза - читай каждый пересичный потерял - но мы гордимся нашими "экспортерами" которые скупают здесь все за копейки и продают на экспорт по многократно завышенному курсу, ложа разницу СЕБЕ в карман. Но кое кто пытается нас убедить что мы должны гордиться этим чужим карманом ! Прямо неосовок какой то.


Даже при курсе 26-27-28 торговый баланс ну никак не хочет стать хотя бы нулевым. Но, возможно, курс 15 сделал бы наших сограждан сознательными, и они враз умерили бы свои аппетиты в айфонах, курортах, и прочем дешевом газе. А если в такие чудеса даже в рекламных целях Вы верить не согласны, то тогда, конечно, Вам известен способ, как потреблять, не зарабатывая? Не стесняйтесь, поделитесь, и всеобщая народная благодарность Вас не оминет.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:42

zzzzzz
Можете прокомментировать viewtopic.php?p=4717007#p4717007?
Если не сложно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:56

Surfer
Чисто любопытно, чтобы стало бы с гос.бюджетом при курсе 15? Экспортерами? Местными производителями? Или импорт - наше все, оплачиваемый кредитными деньгами. Землей рассчитаемся, если что
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