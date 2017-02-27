Если б у нас был бы рыночный курс, то за 30 залетели бы уже давным давно. Еще в 2016 году.
Волны туда-сюда в принципе были бы ни чуть не хуже чем у крипты.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:17
Если б у нас был бы рыночный курс, то за 30 залетели бы уже давным давно. Еще в 2016 году.
Волны туда-сюда в принципе были бы ни чуть не хуже чем у крипты.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 31 лип, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Карту нужно правильную использовать
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:26
если бы у нас был рыночный курс мы бы выше 15 не поднялись бы. Хитросделанным экспортерам и их лобби выгодно держать ИМ удобный курс, а прочие посипаки бегают и рассказывают всем остальным как это классно для эколномики что гривна обесценилась в 3 раза - читай каждый пересичный потерял - но мы гордимся нашими "экспортерами" которые скупают здесь все за копейки и продают на экспорт по многократно завышенному курсу, ложа разницу СЕБЕ в карман. Но кое кто пытается нас убедить что мы должны гордиться этим чужим карманом ! Прямо неосовок какой то.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:37
Surfer
Красиво излагаете.
Но объясните, пожалуйста, почему у нас и сейчас при курсе не 15, а 25+ импорт выше экспорта и растет быстре.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 31 лип, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Даже при курсе 26-27-28 торговый баланс ну никак не хочет стать хотя бы нулевым. Но, возможно, курс 15 сделал бы наших сограждан сознательными, и они враз умерили бы свои аппетиты в айфонах, курортах, и прочем дешевом газе. А если в такие чудеса даже в рекламных целях Вы верить не согласны, то тогда, конечно, Вам известен способ, как потреблять, не зарабатывая? Не стесняйтесь, поделитесь, и всеобщая народная благодарность Вас не оминет.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:42
zzzzzz
Можете прокомментировать viewtopic.php?p=4717007#p4717007?
Если не сложно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:56
Surfer
Чисто любопытно, чтобы стало бы с гос.бюджетом при курсе 15? Экспортерами? Местными производителями? Или импорт - наше все, оплачиваемый кредитными деньгами. Землей рассчитаемся, если что
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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