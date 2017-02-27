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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16701671167216731674>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:23

  ЛАД написав:sinus
Вопрос не в заработках на валютных спекуляциях, а в работе экономики.

Бросьте. О работе экономики всерьёз говорят только пенсионеры родом из совдепии. Потому что у этой, вымирающей категории людей имеются ум, честь и совесть.И - святая наивность. Вынужденно говорят проплаченные борзописцы и работники минфина. Впрочем, все кто в теме понимают - главное - твой личный заработок.
Знаете, за что любит Украину молодежь? За то, что здесь можно стыришь, продаться подороже и свалить отсюда. Ну, это называется свободой) и возможностями
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Сер 31 лип, 2019 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:25

  ЛАД написав:sinus
Вопрос не в заработках на валютных спекуляциях, а в работе экономики.

Як можна обговорювати працю того, чого в країні не існує? :)
Все у ручному режимі.
Тільки особистий заробіток і нічого більше.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kwon написав:за день + 40 коп, уже пристегиваться или еще нет?

Батенька, эт вы о чем? Старт на Миняйле 24.90 на 24.98, щас 25.03 на 25.15. Я в упор не вижу +40 коп)
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:31

  ЛАД написав:zzzzzz
Можете прокомментировать viewtopic.php?p=4717007#p4717007?
Если не сложно.

Что именно?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До речі, з сусіднього форума *Зопейсал* собі - по свежим данным после укрепления на след неделе (к 8-9 августа таки надо бы взять 24,7) — гривна скорее всего будет падать до 27 августа а в сентябре укрепляться — и возможно сильно — лоу 25 сентября — и возможно 23,5 (не аксиома — по ходу разберемся)… в августе коррекция будет 12-го и 19-го числа…
У вересні, числах так 25-27, перевіримо теханаліз)
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:32

  kwon написав:за день + 40 коп, уже пристегиваться или еще нет?

Де +40коп? На вікнах 25,10 продаж.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:32

  ЛАД написав:Surfer
Красиво излагаете.
Но объясните, пожалуйста, почему у нас и сейчас при курсе не 15, а 25+ импорт выше экспорта и растет быстре.


В первую очередь. Троекратное падение гривны - при чем не поступательное а почти моментальное - это не следствие торгового сальдо - за этим вполне очевидно торчат чьи то уши. Всю дорогу сальдо торгоое было не ахти, и 2008 тоже было отрицательное сальдо + был мировой фин кризис - и то мы так кратно не падали. Уши и только уши !

Я уже приводил конкретные примеры выше - какого то потерли мой пост, придется повторять кусками , вынужден опять возвращаться к торговым рынкам - ибо это неразрывно связано с валютным.

Там была цитата молокопроизводителдя что якобы не украинские сыры конкурируют за рынок а польские с голландскими. при этом как мы с вами выяснили закупочные цены нашего молокопроизводителя на сырье сегодня почти не отличаются от закупочных 13-14 года, когда они были дешевле еврозакупки. Вы писали что сегодня порядка 5 грн - возможно. Если в магазинах продается молоко от 9 грн - а это уже с зарплатами, упаковкой, бензином, новыми коммунальными, и с РОЗНИЧНОЙ наценкой - то скорее всего где то так оно и есть - не выше. Это около 17 центов при закупочных в европе порядка 30 ! Естественно они ставят в закупку молоко ПА25 - которое они тут же продают для особоодаренных и при этом еще просят дотаций чтобы лавры Косюка не мешали спать. Естественно при этом проигрывая конкуренцию голландским и польским сырам. А тут кто то еще бегает и пытается защищать этих упырей.

Дикая ситуация - исключительно за счет жадности экспортеров на местном рынке - украинските продукты проигрывают импорту - смещая торговое сальдо в минус.

Точно такая ситуация с прочей продукцией - турецкими, греческими персиками по 20-30, бананами из эквадора от 15 испанскими египетскими апельсинами и многим другим - эти фрукты в разы дешевле мелитопольской черешни, отечественной клубники (да в европе она от 1 евро у нас порядка 3), черники, помидор и даже отечественной картохи. При том что масса других подобных товаров продолжают держаться на уровне 13 года (курс 8 ).

Вот вам и смещение торгового баланса, когда выгодней покупать импорт, из за наших отечественных упырей . Еще хотите таких потенциальных экспортеров защищать ?

И не айфоны с наушниками делают основной дисбаланс торгового сальдо - а энергоносители в первую очередь. Естественно, если выкачивать из страны валюто-бабки на словацкие прокладки по многократно завышеной цене , устанавливая такую же цену на газ собственной добычи которой он не может быть по определению в Украине с самыми низкими зарплатами в Европе - совершенно естественно баланс будет отрицательным. Совершенно ясно кому это на руку и совершенно ясно как его сбалансировать.

И по поведению регулятора , особенно по сегодняшнему "стопу" на грани психологической отметки, после четко данной отмашки, совершенно очевидно что управление курсом находится не в руках рынка, а на ручнике. И это проявляется не впервой. Не активность нерезов, не айфоны, не фазы луны не повлияли так на тренд курса за последние годы как 2 знаковых события - уход в длительный отпуск с последующим уходом с должности и свалом из страны, после наведенного ей бардака, лерки 200 баксов и отходом от власти ее босса. После первого события гривна начала стабилизироваться , после второго начала стабильно укрепляться. Факты говорят сами за себя.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:37

  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:zzzzzz
Можете прокомментировать viewtopic.php?p=4717007#p4717007?
Если не сложно.

Что именно?

Не понятно - эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?
Или имеется ввиду превышение заимствований над погашениями (чистое привлечение), а не просто привлечение?

Имею ввиду цифры по запланированным заимствованиям.

Ещё и Alex2007 дописал (viewtopic.php?p=4717035#p4717035):
Это она говорила 18 июля. А с тех пора было еще два размещения 23 и 30 июля на 8 и 17 млрд. Т.е. получается привлекли уже 288 + 8 + 17 = 313 т.е оочень много, осталось совсем чуть-чуть.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 31 лип, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:40

twin

по киевской обменке 24.90 утром 25.20 сейчас, 10 коп накинул, т.к. еще не вечер
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:41

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:zzzzzz
Можете прокомментировать viewtopic.php?p=4717007#p4717007?
Если не сложно.

Что именно?

Не понятно - эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?
Или имеется ввиду превышение заимствований над погашениями (чистое привлечение), а не просто привлечение?

Имею ввиду цифры по запланированным заимствованиям.

Ещё и Alex2007 дописал (viewtopic.php?p=4717035#p4717035):
Это она говорила 18 июля. А с тех пора было еще два размещения 23 и 30 июля на 8 и 17 млрд. Т.е. получается привлекли уже 288 + 8 + 17 = 313 т.е оочень много, осталось совсем чуть-чуть.

Я же все написал в своем посте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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