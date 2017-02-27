Додано: Сер 31 лип, 2019 15:32

ЛАД написав: Surfer

Красиво излагаете.

Но объясните, пожалуйста, почему у нас и сейчас при курсе не 15, а 25+ импорт выше экспорта и растет быстре. Красиво излагаете.Но объясните, пожалуйста, почему у нас и сейчас при курсе не 15, а 25+ импорт выше экспорта и растет быстре.

В первую очередь. Троекратное падение гривны - при чем не поступательное а почти моментальное - это не следствие торгового сальдо - за этим вполне очевидно торчат чьи то уши. Всю дорогу сальдо торгоое было не ахти, и 2008 тоже было отрицательное сальдо + был мировой фин кризис - и то мы так кратно не падали. Уши и только уши !Я уже приводил конкретные примеры выше - какого то потерли мой пост, придется повторять кусками , вынужден опять возвращаться к торговым рынкам - ибо это неразрывно связано с валютным.Там была цитата молокопроизводителдя что якобы не украинские сыры конкурируют за рынок а польские с голландскими. при этом как мы с вами выяснили закупочные цены нашего молокопроизводителя на сырье сегодня почти не отличаются от закупочных 13-14 года, когда они были дешевле еврозакупки. Вы писали что сегодня порядка 5 грн - возможно. Если в магазинах продается молоко от 9 грн - а это уже с зарплатами, упаковкой, бензином, новыми коммунальными, и с РОЗНИЧНОЙ наценкой - то скорее всего где то так оно и есть - не выше. Это около 17 центов при закупочных в европе порядка 30 ! Естественно они ставят в закупку молоко ПА25 - которое они тут же продают для особоодаренных и при этом еще просят дотаций чтобы лавры Косюка не мешали спать. Естественно при этом проигрывая конкуренцию голландским и польским сырам. А тут кто то еще бегает и пытается защищать этих упырей.Дикая ситуация - исключительно за счет жадности экспортеров на местном рынке - украинските продукты проигрывают импорту - смещая торговое сальдо в минус.Точно такая ситуация с прочей продукцией - турецкими, греческими персиками по 20-30, бананами из эквадора от 15 испанскими египетскими апельсинами и многим другим - эти фрукты в разы дешевле мелитопольской черешни, отечественной клубники (да в европе она от 1 евро у нас порядка 3), черники, помидор и даже отечественной картохи. При том что масса других подобных товаров продолжают держаться на уровне 13 года (курс 8 ).Вот вам и смещение торгового баланса, когда выгодней покупать импорт, из за наших отечественных упырей . Еще хотите таких потенциальных экспортеров защищать ?И не айфоны с наушниками делают основной дисбаланс торгового сальдо - а энергоносители в первую очередь. Естественно, если выкачивать из страны валюто-бабки на словацкие прокладки по многократно завышеной цене , устанавливая такую же цену на газ собственной добычи которой он не может быть по определению в Украине с самыми низкими зарплатами в Европе - совершенно естественно баланс будет отрицательным. Совершенно ясно кому это на руку и совершенно ясно как его сбалансировать.И по поведению регулятора , особенно по сегодняшнему "стопу" на грани психологической отметки, после четко данной отмашки, совершенно очевидно что управление курсом находится не в руках рынка, а на ручнике. И это проявляется не впервой. Не активность нерезов, не айфоны, не фазы луны не повлияли так на тренд курса за последние годы как 2 знаковых события - уход в длительный отпуск с последующим уходом с должности и свалом из страны, после наведенного ей бардака, лерки 200 баксов и отходом от власти ее босса. После первого события гривна начала стабилизироваться , после второго начала стабильно укрепляться. Факты говорят сами за себя.