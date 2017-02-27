А кто эти "отечественные упыри"? Ну, я так понимаю, что, идучи к шефу за поднятием зарплаты Вы уже в их круг напрашиваетесь. Так что, куда ни глянь, ну одни упыри или кандидаты в таковых. Так что, фраза бросская, а смысла, простите, ноль.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А кто эти "отечественные упыри"? Ну, я так понимаю, что, идучи к шефу за поднятием зарплаты Вы уже в их круг напрашиваетесь. Так что, куда ни глянь, ну одни упыри или кандидаты в таковых. Так что, фраза бросская, а смысла, простите, ноль.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щодо імпорту. Ті кого це справді цікавить і хочете щось ДЛЯ КУРСУ (адже саме це тут головний предмет дискусії) проаналізувати чи зрозуміти зайдіть хоча б сюди
20% імпорту за період - енергоносії
10% засоби наземного транспорту
11% обладнання
10% відео-аудіо-компютери і тд
6% метали і вироби з них (мабуть трохи кращої якості ніж пропонують наші виробники)
6% полімери (банальної ПП гранули ніхто не виробляє)
10% фармацевтична продукція, хімічна продукція, добрива
Разом це 75%. І більшість всього не виробляється в країні і не буде вироблятися ні при курсі 25, ні при 15, ні при 40. Тому що для виробництва потрібні інвестиції і технології а не курс. Чому не інвестують проговорено сто раз, може щось зараз і зміниться.
Більше того, при 30+ навіть тих 11% обладнання не привезуть і не встановлять, мабуть. Можна високим курсом заставити електорат їздити на роверах замість дачій (рено), але слуги народу не зменшать кількість мерседесів. Надто багато безальтернативного імпорту.
Щодо скорочення певних галузей виробництва, згадайте скільки народу на заробітках, в кожного, мабуть, є сусіди чи знайомі, в кого діти вчаться за кордоном. Це не сама остання причина певних реальних скорочень, внутрішній ринок зменшився.
Також можна ще про якість сиру нашого, польського і італійського написати і описати "корівники" в яких виробляється дуже багато нашої харчової продукції, що є непереборною перешкодою для експорту (жоден аудит не пройдуть такі виробництва), але не буду...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57
В своём посте viewtopic.php?p=4716640#p4716640 и перед этим Вы посчитали суммы, заимствованные Минфином.
Alex2007 посчитал, что уже заняли на рынке 313 млрд. при запланированной цифре по приведенной Вами таблице 345,9 млрд., т.е. остались копейки - 33 млрд. (чуть больше 1 млрд. евро). На пару крупных размещений.
В связи с этим и мои вопросы:
1. Не понятно - эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?
Т.е. может ли Минфин заимствовать дальше после достижения цифры 345,9 млрд.?
2. Или имеется ввиду превышение заимствований над погашениями (чистое привлечение), а не просто привлечение?
Т.е., возможно, Минфин может занять сумму на 345,9 млрд. превышающую сумму погашений?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57
Доктор, вы что принимаете, то же, что прописываете?!
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну я ж акцентував увагу що теханаліз) Ні економіка, ні ВВП, ні торгівельний баланс і т д.
І розумію що наша гривня не вільноконвертована валюта. Тому той самий теханаліз відносно її, напевно є не зовсім коректним.
Але пік 38 гр за долар було чітко відпрацьовано, як і інші деякі цифри.
Наприклад зараз, ви думали що будуть такі цифри по гривні? Думаю ні, і я також. Але цифра 24.7 (по теханалізу) практично правильна. Похибка склала 20-25 коп.
Так що поживем побачимо) Скопіюю свій пост тут в вересні)
P.S. Ох не дай бог приймати те, що прописую)
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра на 25.5 улетаем
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:19
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Виктория на ленинградке - пусто, купить не удалось...
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