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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1671167216731674>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Вот вам и смещение торгового баланса, когда выгодней покупать импорт, из за наших отечественных упырей . Еще хотите таких потенциальных экспортеров защищать ?

А кто эти "отечественные упыри"? Ну, я так понимаю, что, идучи к шефу за поднятием зарплаты Вы уже в их круг напрашиваетесь. Так что, куда ни глянь, ну одни упыри или кандидаты в таковых. Так что, фраза бросская, а смысла, простите, ноль.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:44

Навуходоносор Это шедевр. Не ожидал такого здесь. Спасибо.
vlad6603
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kwon написав:за день + 40 коп, уже пристегиваться или еще нет?

Похоже никто этого не знает. А если и знает, то молчит. И вряд ли сидит на этом форуме :)
vlad6603
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щодо імпорту. Ті кого це справді цікавить і хочете щось ДЛЯ КУРСУ (адже саме це тут головний предмет дискусії) проаналізувати чи зрозуміти зайдіть хоча б сюди http://www.visnuk.com.ua/uk/customstatistics клікніть по "Зовнішня торгівля України за товарними групами з усіма країнами за період з 01.01 по 30.06 2019" і гляньте отриманий екселівський файл.
20% імпорту за період - енергоносії
10% засоби наземного транспорту
11% обладнання
10% відео-аудіо-компютери і тд
6% метали і вироби з них (мабуть трохи кращої якості ніж пропонують наші виробники)
6% полімери (банальної ПП гранули ніхто не виробляє)
10% фармацевтична продукція, хімічна продукція, добрива
Разом це 75%. І більшість всього не виробляється в країні і не буде вироблятися ні при курсі 25, ні при 15, ні при 40. Тому що для виробництва потрібні інвестиції і технології а не курс. Чому не інвестують проговорено сто раз, може щось зараз і зміниться.
Більше того, при 30+ навіть тих 11% обладнання не привезуть і не встановлять, мабуть. Можна високим курсом заставити електорат їздити на роверах замість дачій (рено), але слуги народу не зменшать кількість мерседесів. Надто багато безальтернативного імпорту.
Щодо скорочення певних галузей виробництва, згадайте скільки народу на заробітках, в кожного, мабуть, є сусіди чи знайомі, в кого діти вчаться за кордоном. Це не сама остання причина певних реальних скорочень, внутрішній ринок зменшився.
Також можна ще про якість сиру нашого, польського і італійського написати і описати "корівники" в яких виробляється дуже багато нашої харчової продукції, що є непереборною перешкодою для експорту (жоден аудит не пройдуть такі виробництва), але не буду...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57

  zzzzzz написав:.............
Я же все написал в своем посте.

В своём посте viewtopic.php?p=4716640#p4716640 и перед этим Вы посчитали суммы, заимствованные Минфином.
Alex2007 посчитал, что уже заняли на рынке 313 млрд. при запланированной цифре по приведенной Вами таблице 345,9 млрд., т.е. остались копейки - 33 млрд. (чуть больше 1 млрд. евро). На пару крупных размещений.
В связи с этим и мои вопросы:
1. Не понятно - эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?
Т.е. может ли Минфин заимствовать дальше после достижения цифры 345,9 млрд.?
2. Или имеется ввиду превышение заимствований над погашениями (чистое привлечение), а не просто привлечение?
Т.е., возможно, Минфин может занять сумму на 345,9 млрд. превышающую сумму погашений?
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57

  Doctor написав:До речі, з сусіднього форума *Зопейсал* собі - по свежим данным после укрепления на след неделе (к 8-9 августа таки надо бы взять 24,7) — гривна скорее всего будет падать до 27 августа а в сентябре укрепляться — и возможно сильно — лоу 25 сентября — и возможно 23,5 (не аксиома — по ходу разберемся)… в августе коррекция будет 12-го и 19-го числа…
У вересні, числах так 25-27, перевіримо теханаліз)
Доктор, вы что принимаете, то же, что прописываете?! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Доктор, вы что принимаете, то же, что прописываете?!

Ну я ж акцентував увагу що теханаліз) Ні економіка, ні ВВП, ні торгівельний баланс і т д.
І розумію що наша гривня не вільноконвертована валюта. Тому той самий теханаліз відносно її, напевно є не зовсім коректним.
Але пік 38 гр за долар було чітко відпрацьовано, як і інші деякі цифри.
Наприклад зараз, ви думали що будуть такі цифри по гривні? Думаю ні, і я також. Але цифра 24.7 (по теханалізу) практично правильна. Похибка склала 20-25 коп.
Так що поживем побачимо) Скопіюю свій пост тут в вересні)

P.S. Ох не дай бог приймати те, що прописую)
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра на 25.5 улетаем
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:19

  kwon написав:за день + 40 коп, уже пристегиваться или еще нет?

От і я сумніваюсь, що воно таке - чи то тренд, чи так, просто заганяють посполитих.
Бо, для економіки, такий стрибок річ не дуже правдоподібна, а от для паніки - саме воно ))
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Виктория на ленинградке - пусто, купить не удалось...
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