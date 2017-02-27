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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1671167216731674

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:23

Навуходоносор, sinus
Всё же какая-то экономика в стране есть. Пусть и плохая.
И для неё курс важен.
Впрочем, вы это прекрасно понимаете и для вас это писать не стоит.
Для других, возможно, полезно напомнить. :)

Surfer
О молоке писать не буду - всё равно вытрут. Будет время напишу в новой теме, о кот. Вы сообщили. Здесь только 2 слова.
Закупка у единоличников по 5 грн. считается 2-й сорт и по европ. стандартам вообще не проходит. Давно взят курс на её сокращение вплоть до ликвидации.
То, что у нас присутствует ручное управление (и не только курсом), Вы правы. Но дальше слишком много криминологии. Задрать цены на внутр. рынке далеко не так легко, как Вам кажется и просто желанием "упырей" такое не сделаешь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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