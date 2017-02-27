Додано: Сер 31 лип, 2019 16:23

Всё же какая-то экономика в стране есть. Пусть и плохая.И для неё курс важен.Впрочем, вы это прекрасно понимаете и для вас это писать не стоит.Для других, возможно, полезно напомнить.О молоке писать не буду - всё равно вытрут. Будет время напишу в новой теме, о кот. Вы сообщили. Здесь только 2 слова.Закупка у единоличников по 5 грн. считается 2-й сорт и по европ. стандартам вообще не проходит. Давно взят курс на её сокращение вплоть до ликвидации.То, что у нас присутствует ручное управление (и не только курсом), Вы правы. Но дальше слишком много криминологии. Задрать цены на внутр. рынке далеко не так легко, как Вам кажется и просто желанием "упырей" такое не сделаешь.