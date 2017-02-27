orest написав:

Щодо імпорту. Ті кого це справді цікавить і хочете щось ДЛЯ КУРСУ (адже саме це тут головний предмет дискусії) проаналізувати чи зрозуміти зайдіть хоча б сюдиклікніть по "Зовнішня торгівля України за товарними групами з усіма країнами за період з 01.01 по 30.06 2019" і гляньте отриманий екселівський файл.20% імпорту за період - енергоносії10% засоби наземного транспорту11% обладнання10% відео-аудіо-компютери і тд6% метали і вироби з них (мабуть трохи кращої якості ніж пропонують наші виробники)6% полімери (банальної ПП гранули ніхто не виробляє)10% фармацевтична продукція, хімічна продукція, добриваРазом це 75%. І більшість всього не виробляється в країні і не буде вироблятися ні при курсі 25, ні при 15, ні при 40. Тому що для виробництва потрібні інвестиції і технології а не курс. Чому не інвестують проговорено сто раз, може щось зараз і зміниться.Більше того, при 30+ навіть тих 11% обладнання не привезуть і не встановлять, мабуть. Можна високим курсом заставити електорат їздити на роверах замість дачій (рено), але слуги народу не зменшать кількість мерседесів. Надто багато безальтернативного імпорту.Щодо скорочення певних галузей виробництва, згадайте скільки народу на заробітках, в кожного, мабуть, є сусіди чи знайомі, в кого діти вчаться за кордоном. Це не сама остання причина певних реальних скорочень, внутрішній ринок зменшився.Також можна ще про якість сиру нашого, польського і італійського написати і описати "корівники" в яких виробляється дуже багато нашої харчової продукції, що є непереборною перешкодою для експорту (жоден аудит не пройдуть такі виробництва), але не буду...