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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1672167316741675>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 246
вище 25.65
51%
126
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:23

Навуходоносор, sinus
Всё же какая-то экономика в стране есть. Пусть и плохая.
И для неё курс важен.
Впрочем, вы это прекрасно понимаете и для вас это писать не стоит.
Для других, возможно, полезно напомнить. :)

Surfer
Будет время напишу в новой теме, о кот. Вы сообщили. Здесь только 2 слова.
Закупка у единоличников по 5 грн. считается 2-й сорт и по европ. стандартам вообще не проходит. Давно взят курс на её сокращение вплоть до ликвидации.
То, что у нас присутствует ручное управление (и не только курсом), Вы правы. Но дальше слишком много криминологии. Задрать цены на внутр. рынке далеко не так легко, как Вам кажется и просто желанием "упырей" такое не сделаешь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:20% імпорту за період - енергоносії
10% засоби наземного транспорту
11% обладнання
10% відео-аудіо-компютери і тд
6% метали і вироби з них (мабуть трохи кращої якості ніж пропонують наші виробники)
6% полімери (банальної ПП гранули ніхто не виробляє)
10% фармацевтична продукція, хімічна продукція, добрива
Разом це 75%. І більшість всього не виробляється в країні і не буде вироблятися ні при курсі 25, ні при 15, ні при 40


Так, Вироблятися не буде. А ось заощаджуватися - можливо.
Скільки з тих клятих "20% імпорту за період - енергоносії" у відчинену хвіртку та через неутеплені стіни вилетіло? А скільки б вилетіло, якби ціна не примушувала?
Скільки з тих "10% відео-аудіо-компютери" дійсно компютери, а скільки оте відео-аудіо?
До якої групи відносяться оті смартфони? До неврахованого сірого імпорту? Так ось саме курс легко може скоротити цей потік, як жодна митниця не зробить.
Про "10% засоби наземного транспорту" Ви вже і самі написали.

Знову повторю те ж саме: не можне споживати більше, ніж заробляти, не можно нескінчено мати негативной торговий баланс і стабільний курс. Вибір полягає лише у тому, якою буде крива курсу: рівномірна або із стрибками на будь-яку висоту у самий непередбачуваний момент. Заробляти краще на другому, а стабільно працювати - на першому. То ж обирайте...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Doctor написав:гривна скорее всего будет падать до 27 августа а в сентябре укрепляться — и возможно сильно — лоу 25 сентября — и возможно 23,5


У вересні максимальні виплати по боргам - близько 2 млрд. дол.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:53

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
до інших іноземних валют – о 17-00
дата розрахунку: 30.07.2019 31.07.2019
починає діяти з: 31.07.2019 01.08.2019
100 дол. США 2508.5516 2502.0755
100 євро 2798.0385 2790.0644
После полудня доллар отыграл 3.6 копейки.
Официальный курс получился много ниже котировок второй половины торгов, что еще раз подтверждает высокие обороты в первый час сессии.
Совершив восхождение, к 12 часам рынок успокоился, в целом сбалансированная торговля дала прирост еще 2.5 копейки.

По сравнению с текущей датой 2017 гривна укрепилась на 83 копейки.
Отрыв от аномального прошлого года составил 183 копейки.

По мотивам состоявшейся дискуссии о влиянии курса на экономику хочу в который раз заметить, что экономике курс не важен. Хоть 5, хоть 25 - это только цифры. Важна динамика. Легкая девальвация полезна для экономики, поскольку позволяет стравливать надувающиеся пузыри. Она облегчает долговую нагрузку, компенсирует рост зарплат, ... При этом кратная девальвация на коротком промежутке времени безусловно вредна.
Ну и одна только девальвация, даже самая оптимальная, не является панацеей и не может гарантированно исправить торговый баланс. Тут нужно еще и много других факторов. Но положительное влияние на конкурентоспособность экономики она оказывает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:59

Сибарит
Практически полностью согласен, но, по-моему, сама цифра курса тоже важна.
Недаром амеры давно добиваются от Китая роста курса юаня (кроме прочих плюшек).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Недаром амеры давно добиваются от Китая роста курса юаня (кроме прочих плюшек).

Они добиваются именно динамики.
Курсы Йены и Евро в абсолютных цифрах различаются на порядки, а эффект от динамики и политики центробанков одинаковый.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:11

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:В бюджете курс на год 29

Верно?

Если нерезы будут ПРОДАВАТЬ много валюты , что произойдет ? Не выполнение бюджета ??

Или будут штучно девальвировать до 28,5-29,5?


UP

на утро на ужин



UP

президенту кто-то ответит?


UP
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 31 лип, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:21

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:.............
Я же все написал в своем посте.

В своём посте viewtopic.php?p=4716640#p4716640 и перед этим Вы посчитали суммы, заимствованные Минфином.
Alex2007 посчитал, что уже заняли на рынке 313 млрд. при запланированной цифре по приведенной Вами таблице 345,9 млрд., т.е. остались копейки - 33 млрд. (чуть больше 1 млрд. евро). На пару крупных размещений.
В связи с этим и мои вопросы:
1. Не понятно - эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?
Т.е. может ли Минфин заимствовать дальше после достижения цифры 345,9 млрд.?
2. Или имеется ввиду превышение заимствований над погашениями (чистое привлечение), а не просто привлечение?
Т.е., возможно, Минфин может занять сумму на 345,9 млрд. превышающую сумму погашений?


Если бы вы внимательно читали мой пост, то поняли, что речь о разных цифрах.
Я считал превышение займов над погашением.
Алекс прсчитал выполнение плана по займам.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:28

  Сибарит написав:

По мотивам состоявшейся дискуссии о влиянии курса на экономику хочу в который раз заметить, что экономике курс не важен. Хоть 5, хоть 25 - это только цифры. Важна динамика. Легкая девальвация полезна для экономики, поскольку позволяет стравливать надувающиеся пузыри. Она облегчает долговую нагрузку, компенсирует рост зарплат, ... При этом кратная девальвация на коротком промежутке времени безусловно вредна.
Ну и одна только девальвация, даже самая оптимальная, не является панацеей и не может гарантированно исправить торговый баланс. Тут нужно еще и много других факторов. Но положительное влияние на конкурентоспособность экономики она оказывает.


Питання було не в цьому, обговорювалось де що їнше, а саме те, що діяльність можновладців, відповідальних за економіку країни відрізняється в послідовності дій для покращення саме економіки країни, а навпаки націлена на економіку власних кишень.
Мова була про це, а про те, що курс може бути який завгодно хоч 50, хоч 15, я про це вище вже писав.

Навіщо треба було влітку настільки зміцнювати курс, якщо девальвація для країни більш корисна, ніж ревальвація?
А от для власних кишень,знаючи напрямок, коли всі очікують девальвацію, ревальвація саме те.
Що не давало скуповувати долар у населення під ОВДЗ, що більш надійне для економіки країни, ніж спекулятивний капітал?
Навіщо було давати такий високий процент по ОВДЗ для "нерезидентів",
щоб дати заробити самому ж собі, чи об економікі країни думали?
Чому не дали можливість більшій массі населення зайти в цей ринок?
Чому не знизили облікову ставку хоча б на 2% ?
Чому девальвації нема вже 3 роки, вона ж на користь економіки країни?
І так далі.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:34

  orest написав:Щодо імпорту. Ті кого це справді цікавить і хочете щось ДЛЯ КУРСУ (адже саме це тут головний предмет дискусії) проаналізувати чи зрозуміти зайдіть хоча б сюди http://www.visnuk.com.ua/uk/customstatistics клікніть по "Зовнішня торгівля України за товарними групами з усіма країнами за період з 01.01 по 30.06 2019" і гляньте отриманий екселівський файл.
20% імпорту за період - енергоносії
10% засоби наземного транспорту
11% обладнання
10% відео-аудіо-компютери і тд
6% метали і вироби з них (мабуть трохи кращої якості ніж пропонують наші виробники)
6% полімери (банальної ПП гранули ніхто не виробляє)
10% фармацевтична продукція, хімічна продукція, добрива
Разом це 75%. І більшість всього не виробляється в країні і не буде вироблятися ні при курсі 25, ні при 15, ні при 40. Тому що для виробництва потрібні інвестиції і технології а не курс. Чому не інвестують проговорено сто раз, може щось зараз і зміниться.
Більше того, при 30+ навіть тих 11% обладнання не привезуть і не встановлять, мабуть. Можна високим курсом заставити електорат їздити на роверах замість дачій (рено), але слуги народу не зменшать кількість мерседесів. Надто багато безальтернативного імпорту.
Щодо скорочення певних галузей виробництва, згадайте скільки народу на заробітках, в кожного, мабуть, є сусіди чи знайомі, в кого діти вчаться за кордоном. Це не сама остання причина певних реальних скорочень, внутрішній ринок зменшився.
Також можна ще про якість сиру нашого, польського і італійського написати і описати "корівники" в яких виробляється дуже багато нашої харчової продукції, що є непереборною перешкодою для експорту (жоден аудит не пройдуть такі виробництва), але не буду...

Посмотрел то же на сайте Госстата - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0519_u.htm. Там, правда, пока нашёл только за янв.-май.
Что могу сказать. В общем Вы правы.

Но, во-первых, 25% тоже достаточно приличная цифра.

Во-вторых, стоит учесть то, что правильно написал headshaker viewtopic.php?p=4717214#p4717214.

В-третьих, кое-что из того безальтернативного импорта, о кот. Вы написали, тоже можно было бы сократить.
Тут я, правда, ступаю на скользкую почву - напишу об отраслях. с кот. я знаком весьма слабо и легко могу ошибаться. Если есть знающие люди, надеюсь меня поправят и разоблачат. :)
Но мне, например, непонятно, почему у нас стоит практически вся нефтепереработка и мы закупаем не нефть, а продукты переработки (бензин, дизель и пр.), что наверняка дороже.
В Украине была весьма развитая химия. Почему сейчас она сдохла и "банальної ПП гранули ніхто не виробляє"?
Удобрения. Объясняем сокращение (остановку?) производства высокой ценой газа. Не буду писать о газе, много раз говорено, но у нас это абсолютно не рыночный товар. В т.ч. и сегодня. Эту ситуацию давно пора изменить. Но я не понимаю, неужели дешевле покупать продукт переработки газа чем сам газ?
Думаю, если порыться, можно найти и ещё вопросы. К примеру, те же тракторы. Или электровозы с вагонами.
Те же "корівники", о кот Вы упомянули. Не думаю, что их очень уж сложно довести до необходимого уровня. Это всё же не "нанотехнологии". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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