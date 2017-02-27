sinus написав:Чому не дали можливість більшій массі населення зайти в цей ринок?
Ну, на це питання хтось тут вже давав досить достовірну відповідь: у той час, коли 100-1000 професійних інвесторів, що втратили гроші, будуть спокійно підраховувати збитки, 100 тис. з "маси населення" вчинять за таке черговий майдан. (І, до речі, цілком можливо, вчинять правильно, бо 18% у гривні що зміцнюється, це більш ніж 18% у валюті. То ж зараз ми бачимо або кричучу непрофесійність, або грабіж бюджету, або сплановане на майбутнє кидалово інвесторів, які не в темі. А населення "в темі" ніколи ще не бувало.)
sinus написав:Чому не дали можливість більшій массі населення зайти в цей ринок?
Ну, на це питання хтось тут вже давав досить достовірну відповідь: у той час, коли 100-1000 професійних інвесторів, що втратили гроші, будуть спокійно підраховувати збитки, 100 тис. з "маси населення" вчинять за таке черговий майдан. (І, до речі, цілком можливо, вчинять правильно, бо 18% у гривні що зміцнюється, це більш ніж 18% у валюті. То ж зараз ми бачимо або кричучу непрофесійність, або грабіж бюджету, або сплановане на майбутнє кидалово інвесторів, які не в темі. А населення "в темі" ніколи ще не бувало.)
Запитуючи, я саме цю відповідь і мав на увазі, бо вона як раз відповідає на питання про нашу економіку і хто і як про неї піклується.
ЛАД написав:............ В своём посте viewtopic.php?p=4716640#p4716640 и перед этим Вы посчитали суммы, заимствованные Минфином. Alex2007 посчитал, что уже заняли на рынке 313 млрд. при запланированной цифре по приведенной Вами таблице 345,9 млрд., т.е. остались копейки - 33 млрд. (чуть больше 1 млрд. евро). На пару крупных размещений. В связи с этим и мои вопросы: 1. Не понятно - эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином? Т.е. может ли Минфин заимствовать дальше после достижения цифры 345,9 млрд.? 2. Или имеется ввиду превышение заимствований над погашениями (чистое привлечение), а не просто привлечение? Т.е., возможно, Минфин может занять сумму на 345,9 млрд. превышающую сумму погашений?
Если бы вы внимательно читали мой пост, то поняли, что речь о разных цифрах. Я считал превышение займов над погашением. Алекс прсчитал выполнение плана по займам.
Это я увидел. Но вопрос я задавал не о цифрах, а о поведении Минфина при достижении этих цифр.
Кстати, вопрос этот не обязательно к zzzzzz.
Может, кто-то ещё может ответить? Сибарит, Вы не в курсе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Зміцнення гривні щодо долара не є критичним – голова НБУ
Голова Національного банку України Яків Смолій заявив 31 липня, що зміцнення гривні щодо долара США не є надмірними.
«Ми діємо згідно з нашими правилами, відповідно до наших документів, якими керується Департамент відкритих ринків, і те, що відбувається сьогодні на ринку щодо національної валюти, жодним чином не є чимось критичним, щоб реагувати на коментарі публічних менеджерів», – сказав керівник НБУ, реагуючи на запитання про критику дій регулятора з боку міністра фінансів України Оксани Маркарової.
Зранку 31 липня Маркарова залишила в мережі Facebook свій коментар під текстом фінансиста Романа Сульжика. Фахівець, який працював у JP Morgan та Deutsche Bank, написав, що «зміцнення гривні мало бути зупинене ще на рівні 26–27 за долар, і то що зараз відбувається межує зі злочинною халатністю на посаді».
Гурман написав:Зміцнення гривні щодо долара не є критичним – голова НБУ
Голова Національного банку України Яків Смолій заявив 31 липня, що зміцнення гривні щодо долара США не є надмірними.
«Ми діємо згідно з нашими правилами, відповідно до наших документів, якими керується Департамент відкритих ринків, і те, що відбувається сьогодні на ринку щодо національної валюти, жодним чином не є чимось критичним, щоб реагувати на коментарі публічних менеджерів», – сказав керівник НБУ, реагуючи на запитання про критику дій регулятора з боку міністра фінансів України Оксани Маркарової.
Зранку 31 липня Маркарова залишила в мережі Facebook свій коментар під текстом фінансиста Романа Сульжика. Фахівець, який працював у JP Morgan та Deutsche Bank, написав, що «зміцнення гривні мало бути зупинене ще на рівні 26–27 за долар, і то що зараз відбувається межує зі злочинною халатністю на посаді».
Короче, пока минфин и нбу будут метаться какашками Но скоро Гройсман отчитается об успехах привлечения, уйдет в небытие (вместе с Яковом наверно). А наступникам (точнее уже сучасникам) разгребать. Как будут разгребать - весьма интересная история.
Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 31 лип, 2019 17:55, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:20% імпорту за період - енергоносії 10% засоби наземного транспорту 11% обладнання 10% відео-аудіо-компютери і тд 6% метали і вироби з них (мабуть трохи кращої якості ніж пропонують наші виробники) 6% полімери (банальної ПП гранули ніхто не виробляє) 10% фармацевтична продукція, хімічна продукція, добрива Разом це 75%. І більшість всього не виробляється в країні і не буде вироблятися ні при курсі 25, ні при 15, ні при 40
Так, Вироблятися не буде. А ось заощаджуватися - можливо. Скільки з тих клятих "20% імпорту за період - енергоносії" у відчинену хвіртку та через неутеплені стіни вилетіло? А скільки б вилетіло, якби ціна не примушувала? Скільки з тих "10% відео-аудіо-компютери" дійсно компютери, а скільки оте відео-аудіо? До якої групи відносяться оті смартфони? До неврахованого сірого імпорту? Так ось саме курс легко може скоротити цей потік, як жодна митниця не зробить. Про "10% засоби наземного транспорту" Ви вже і самі написали.
Знову повторю те ж саме: не можне споживати більше, ніж заробляти, не можно нескінчено мати негативной торговий баланс і стабільний курс. Вибір полягає лише у тому, якою буде крива курсу: рівномірна або із стрибками на будь-яку висоту у самий непередбачуваний момент. Заробляти краще на другому, а стабільно працювати - на першому. То ж обирайте...
Якби проблема полягала в сірому імпорті смартфонів та комп'ютерів... Бентежити мав би вивіз капіталу, "розпил" бюджету з конвертацією у валюти (та інші "малоефективні" витрати бюджету). Негативний торгівельний баланс може "перекриватися" надходженнями від заробітчан (наснаги їм та здоров'я).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД Насколько я понимаю, привлечения и погашения расписаны в бюджете разными статьями. Т.е. привлечение уже близко к максимуму. Другое дело, что бюджет - не догма, ВР может вносить в него изменения.
Привлечение не равномерно весь год, а особо активно пару месяцев может иметь смысл. Сейчас привлекают много, с запасом на прохождение пика выплат, потом остановятся или сократят до минимума, это перестанет давить на курс, и рост курса компенсирует высокие проценты. Это один из вариантов игры.