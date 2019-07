Додано: Сер 31 лип, 2019 17:54

headshaker написав: orest написав: 20% імпорту за період - енергоносії

10% засоби наземного транспорту

11% обладнання

10% відео-аудіо-компютери і тд

6% метали і вироби з них (мабуть трохи кращої якості ніж пропонують наші виробники)

6% полімери (банальної ПП гранули ніхто не виробляє)

10% фармацевтична продукція, хімічна продукція, добрива

Так, Вироблятися не буде. А ось заощаджуватися - можливо.

Скільки з тих клятих "20% імпорту за період - енергоносії" у відчинену хвіртку та через неутеплені стіни вилетіло? А скільки б вилетіло, якби ціна не примушувала?

Скільки з тих "10% відео-аудіо-компютери" дійсно компютери, а скільки оте відео-аудіо?

До якої групи відносяться оті смартфони? До неврахованого сірого імпорту? Так ось саме курс легко може скоротити цей потік, як жодна митниця не зробить.

Про "10% засоби наземного транспорту" Ви вже і самі написали.



Якби проблема полягала в сірому імпорті смартфонів та комп'ютерів... Бентежити мав би вивіз капіталу, "розпил" бюджету з конвертацією у валюти (та інші "малоефективні" витрати бюджету).

