Подозреваю, что именно перекладка кредиторов из доллара в гривну и интересует НБУ... Гривневые долги проще отдавать. Имея печатный станок...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2019 18:07
Подозреваю, что именно перекладка кредиторов из доллара в гривну и интересует НБУ... Гривневые долги проще отдавать. Имея печатный станок...
Додано: Сер 31 лип, 2019 18:18
Долги отдаёт не НБУ, а Минфин...
Додано: Сер 31 лип, 2019 18:21
Глобально, да.
Но я имел ввиду именно сейчас, последние пару недель обострения.
Сделали упор в гривневые овгз, а валютные размещали 2 недели назад (правда по-крупному). А могли бы сейчас как-то поровну - соответственно и не было бы текущей крайней ситуации с настолько массовым сливом валюты.
Но если так произошло, значит Кому-то очень нужно было откупиться.
Правда, не факт, что не будет еще ниже. (неужели нерезиденты такие полные идиоты, сливать почти даром, хотя кто их знает )
Додано: Сер 31 лип, 2019 18:36
Минфин всё правильно делает - перекладывает валютные риски с себя на нерезидентов. Правда, приходится расплачиваться ставкой...
Додано: Сер 31 лип, 2019 18:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Серфер, та да. Повторяю - не могут конкурировать - пусть продают бизнес. люди привыкли ничего, по большому счету, не делать и грести бабло.С тех пор, как за бесценок получили молокозаводы. Что, как не конкуренция, заставляет экономику быть более эффективной?Пусть шевелятся и берут на работу не пополизов/кумов/лядей, а спецов. А то блин как НДС, так и для бабушки и для этих упырей равный, а как продавать сыр, так без протекции жить не могут.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Сер 31 лип, 2019 19:13
Спасибо!
Я сейчас даже не об игре.
Просто, если уже заняли 313 из возможных 345,9 млрд., т.е. осталось всего 33 млрд.. это на 2 крупных размещения. Т.е. возможность заимствования у Минфина практически закончилась.
Бюджет - не догма, но ВР ещё не завтра сможет его пересматривать. Пока сформируют правительство, пока разберутся, пока внесут на рассмотрение... Хотя сейчас всё это пройдёт быстрее, чем обычно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 31 лип, 2019 19:19
Вижу 2 варианта:
1. У Минфина хватает валюты для выплат и пр. и она ему не нужна. А брать на себя валюту и, соотв., курс. риски, естественно, не хочется.
2. Минфин предвидит более-менее заметную девальвацию, поэтому предпочитает занимать грн под более высокий %, предвидя, что это окажется выгоднее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 31 лип, 2019 20:09
Напомню своё, за 20 минут до пресс-конференции:
Валютный рынок в контексте ДС
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 31 лип, 2019 20:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скорее второе)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Сер 31 лип, 2019 20:27
Знизили на 0,25%
Вітаюсь совсіма.
Первинна реакція для де кого неочікувана. Доляр круто вирос!
Бо чекали - а може на 0,5% відсотка таки знизять, не вийшло, ось і підскочило!
Через 5 хвилин остаточний коментар від ФОМК. Там все і зʼясуєтся!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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