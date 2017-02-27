Додано: Сер 31 лип, 2019 18:54

Серфер, та да. Повторяю - не могут конкурировать - пусть продают бизнес. люди привыкли ничего, по большому счету, не делать и грести бабло.С тех пор, как за бесценок получили молокозаводы. Что, как не конкуренция, заставляет экономику быть более эффективной?Пусть шевелятся и берут на работу не пополизов/кумов/лядей, а спецов. А то блин как НДС, так и для бабушки и для этих упырей равный, а как продавать сыр, так без протекции жить не могут.

Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну