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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1674167516761677>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:07

  Alex2007 написав:Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.


Подозреваю, что именно перекладка кредиторов из доллара в гривну и интересует НБУ... Гривневые долги проще отдавать. Имея печатный станок...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:18

  Grey001 написав:
  Alex2007 написав:Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.
Подозреваю, что именно перекладка кредиторов из доллара в гривну и интересует НБУ... Гривневые долги проще отдавать. Имея печатный станок...
Долги отдаёт не НБУ, а Минфин...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:21

  Grey001 написав:
  Alex2007 написав:Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.


Подозреваю, что именно перекладка кредиторов из доллара в гривну и интересует НБУ... Гривневые долги проще отдавать. Имея печатный станок...


Глобально, да.
Но я имел ввиду именно сейчас, последние пару недель обострения.
Сделали упор в гривневые овгз, а валютные размещали 2 недели назад (правда по-крупному). А могли бы сейчас как-то поровну - соответственно и не было бы текущей крайней ситуации с настолько массовым сливом валюты.
Но если так произошло, значит Кому-то очень нужно было откупиться. :mrgreen:
Правда, не факт, что не будет еще ниже. :lol: (неужели нерезиденты такие полные идиоты, сливать почти даром, хотя кто их знает :oops: )
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:36

Минфин всё правильно делает - перекладывает валютные риски с себя на нерезидентов. Правда, приходится расплачиваться ставкой...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Серфер, та да. Повторяю - не могут конкурировать - пусть продают бизнес. люди привыкли ничего, по большому счету, не делать и грести бабло.С тех пор, как за бесценок получили молокозаводы. Что, как не конкуренция, заставляет экономику быть более эффективной?Пусть шевелятся и берут на работу не пополизов/кумов/лядей, а спецов. А то блин как НДС, так и для бабушки и для этих упырей равный, а как продавать сыр, так без протекции жить не могут.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:13

  Сибарит написав:ЛАД
Насколько я понимаю, привлечения и погашения расписаны в бюджете разными статьями. Т.е. привлечение уже близко к максимуму.
Другое дело, что бюджет - не догма, ВР может вносить в него изменения.

Привлечение не равномерно весь год, а особо активно пару месяцев может иметь смысл. Сейчас привлекают много, с запасом на прохождение пика выплат, потом остановятся или сократят до минимума, это перестанет давить на курс, и рост курса компенсирует высокие проценты. Это один из вариантов игры.


Спасибо!
Я сейчас даже не об игре. :)
Просто, если уже заняли 313 из возможных 345,9 млрд., т.е. осталось всего 33 млрд.. это на 2 крупных размещения. Т.е. возможность заимствования у Минфина практически закончилась.
Бюджет - не догма, но ВР ещё не завтра сможет его пересматривать. Пока сформируют правительство, пока разберутся, пока внесут на рассмотрение... Хотя сейчас всё это пройдёт быстрее, чем обычно.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:19

  Alex2007 написав:........
Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.

Вижу 2 варианта:
1. У Минфина хватает валюты для выплат и пр. и она ему не нужна. А брать на себя валюту и, соотв., курс. риски, естественно, не хочется.
2. Минфин предвидит более-менее заметную девальвацию, поэтому предпочитает занимать грн под более высокий %, предвидя, что это окажется выгоднее.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:09

  zzzzzz написав:Сегодня в 21:00 решение по процентной ставке ФРС.
100% аналитиков ждут понижения.
60% считают что понижение будет на 0,25 п.п.
остальные считают что на 0,5 п.п.

Напомню своё, за 20 минут до пресс-конференции:
Валютный рынок в контексте ДС
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЛАД написав:
  Alex2007 написав:........
Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.

Вижу 2 варианта:
1. У Минфина хватает валюты для выплат и пр. и она ему не нужна. А брать на себя валюту и, соотв., курс. риски, естественно, не хочется.
2. Минфин предвидит более-менее заметную девальвацию, поэтому предпочитает занимать грн под более высокий %, предвидя, что это окажется выгоднее.
Скорее второе)

https://m.youtube.com/watch?v=komiCUSFSjU
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:27

Знизили на 0,25%


Вітаюсь совсіма.
Первинна реакція для де кого неочікувана. Доляр круто вирос!
Бо чекали - а може на 0,5% відсотка таки знизять, не вийшло, ось і підскочило!

Через 5 хвилин остаточний коментар від ФОМК. Там все і зʼясуєтся!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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