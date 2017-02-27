Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду, 31 июля, принял решение снизить верхнюю и нижнюю границу диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2.00–2.25% годовых. Решение не было единогласным: Эстер Джордж и Эрик Розенгрен проголосовали за то, чтобы сохранить ставку без изменений.
Для определения сроков и величины возможных в будущем корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам FOMC будет руководствоваться фактическими экономическими условиями и прогнозами их изменений в будущем, подразумевая выполнение выданного ФРС двойного мандата: обеспечить максимальную занятость и стабильность цен.
Такая формулировка не является сигналом гарантированного сокращения ставок в ближайшие месяцы, как ожидали некоторые участники финансовых рынков. FOMC дает понять, что следующее решение комитета будет всецело зависеть от поступающей экономической статистики.
Рынок труда в США остается сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами, говорится в заключительном коммюнике FOMC. Отмечается рост расходов домохозяйств с начала года, однако темпы роста инвестиций в основной капитал невысоки.
Комитет по-прежнему придерживается мнения о том, что в будущем сохранится стабильное расширение экономической активности, сильный рынок труда и инфляция вблизи цели ФРС на уровне 2%. Однако подчеркивается, что неопределенность в отношении такого прогноза все же сохраняется. Обдумывая будущее изменение целевого диапазона ставок, FOMC будет продолжать следить за поступающей информацией и намерен действовать соответствующим образом, чтобы обеспечить экономическую экспансию.
Также комитет сообщил о том, что ФРС намерена в августе (на 2 месяца раньше запланированного срока) завершить сокращение своего баланса.
Курс доллара вырос в качестве реакции на результат заседания FOMC. Некоторые участники рынка ожидали агрессивное снижение ставок — на 50 базисных пунктов. Эти опасения не оправдались. При этом Комитет не дал явного сигнала к сокращению ставок в ближайшие месяцы, поэтому рынок не может закладывать такой шаг в цены, что отказало поддержку валюте США.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
asti написав:Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
Ну, ви не праві... Треба було почекати і ви були б просто шоковані новими можливостями...