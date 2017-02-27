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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1674167516761677

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:37


Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду, 31 июля, принял решение снизить верхнюю и нижнюю границу диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2.00–2.25% годовых. Решение не было единогласным: Эстер Джордж и Эрик Розенгрен проголосовали за то, чтобы сохранить ставку без изменений.

Для определения сроков и величины возможных в будущем корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам FOMC будет руководствоваться фактическими экономическими условиями и прогнозами их изменений в будущем, подразумевая выполнение выданного ФРС двойного мандата: обеспечить максимальную занятость и стабильность цен.

Такая формулировка не является сигналом гарантированного сокращения ставок в ближайшие месяцы, как ожидали некоторые участники финансовых рынков. FOMC дает понять, что следующее решение комитета будет всецело зависеть от поступающей экономической статистики.

Рынок труда в США остается сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами, говорится в заключительном коммюнике FOMC. Отмечается рост расходов домохозяйств с начала года, однако темпы роста инвестиций в основной капитал невысоки.

Комитет по-прежнему придерживается мнения о том, что в будущем сохранится стабильное расширение экономической активности, сильный рынок труда и инфляция вблизи цели ФРС на уровне 2%. Однако подчеркивается, что неопределенность в отношении такого прогноза все же сохраняется. Обдумывая будущее изменение целевого диапазона ставок, FOMC будет продолжать следить за поступающей информацией и намерен действовать соответствующим образом, чтобы обеспечить экономическую экспансию.

Также комитет сообщил о том, что ФРС намерена в августе (на 2 месяца раньше запланированного срока) завершить сокращение своего баланса.

Курс доллара вырос в качестве реакции на результат заседания FOMC. Некоторые участники рынка ожидали агрессивное снижение ставок — на 50 базисных пунктов. Эти опасения не оправдались. При этом Комитет не дал явного сигнала к сокращению ставок в ближайшие месяцы, поэтому рынок не может закладывать такой шаг в цены, что отказало поддержку валюте США.

Доллар дорожает: ФРС оставила рынки без медвежьего сигнала по ставкам

ВО
На добраніч!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:40

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Первинна реакція для де кого неочікувана. Доляр круто вирос!
Бо чекали - а може на 0,5% відсотка таки знизять, не вийшло, ось і підскочило!

Через 5 хвилин остаточний коментар від ФОМК. Там все і зʼясуєтся!

ВО
Хай щастить!

Таки да.
Я оценивал шансы как 1 из 5.
Наверное не захотели разочаровывать 100% ожидающих аналитиков.
Как бы ни было, такое решение не делает чести ФРС.
И в долгосроке снизит доверие к риторике.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:19

О валюте!

Уважаемые коллеги! Кто работал вот с этими графиками???
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... M4IzAjIyM=
Смотрите там полный гривнеукрепеж до 24.8!!!
Может есть смысл слиться онлайн?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:20

vovan_prm

понизили ставку на 0,25% до 2-2,25%

https://www.youtube.com/watch?v=Ba0iZsXku9c
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:21

  ihorsic написав:Уважаемые коллеги! Кто работал вот с этими графиками???
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... M4IzAjIyM=
Смотрите там полный гривнеукрепеж до 24.8!!!
Может есть смысл слиться онлайн?


Вы там только Bid поменяйте на ASK на графике :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:42

  asti написав:Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/

Ну, ви не праві... Треба було почекати і ви були б просто шоковані новими можливостями...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:08

Пишут, мол, "Доллар прекратил падение". И пишут, благодаря кому прекратил.
Кто внимательный, обратил внимание на мою утреннюю фразу и совет Anadonta... Кто пропустил, отлистайте назад.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Пишут, мол, "Доллар прекратил падение". И пишут,


увага колеги!
знову
вата - раша сайт (скрита реклама і нагонка трафіку)
+50грн !
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greenozon
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