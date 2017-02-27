RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1675167616771678

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:57

  uaprofi написав:шо это за рост сегодня на 50 коп?
это реакция на убывающую Луну? или просто на последний день месяца?
какова вероятность что с 1 августа развернёмся и пойдём верной дорогой к 24?

Где Вы увидели 50 коп.?
На МБ рост от минимума до максимума меньше 20 коп., на нале, во всяком случае, в Харькове вижу рост в пределах 30 коп.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13748
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4228 раз.
Подякували: 3907 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, завтра растем сходу или нет? Может быть теперешние онлайн курсы очень даже и ничего...
В Харькове обменки - выше
Alpha1251
 
Повідомлень: 182
З нами з: 02.04.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:02

vovan_prm
Да, доллар красиво подскочил. За ним посыпались Доу и сп500.
Я, правда, рассчитывал на это ещё в январе-феврале. :(
Не подскажете, что за подскок был на фунте ещё до решения по ставке?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13748
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4228 раз.
Подякували: 3907 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра полёт на 25.5, до конца сентября рост до 26,15 до зимы 29-30 за бакс
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:07

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:шо это за рост сегодня на 50 коп?
это реакция на убывающую Луну? или просто на последний день месяца?
какова вероятность что с 1 августа развернёмся и пойдём верной дорогой к 24?

Где Вы увидели 50 коп.?
На МБ рост от минимума до максимума меньше 20 коп., на нале, во всяком случае, в Харькове вижу рост в пределах 30 коп.


на нале или он-лайн обмене.
30 июля можно было взять по 24,90 ну а сегодня из доступных мне банок это 25,25 (альфа). На нале по такому курсу в обменках доллара не было.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 21.04.11
Подякував: 443 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:10

и както даже брать не хотелось - расчитывал на 25 ,,, 25,10 а тут такое
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 21.04.11
Подякував: 443 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

отскок падения по ТА он должен бьіл произойти так как падали сильно, но и есть факт роста долара на решении фрс
Востаннє редагувалось funtic в Сер 31 лип, 2019 23:32, всього редагувалось 1 раз.
funtic
 
Повідомлень: 147
З нами з: 14.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НИКОГДА такого не было, народ уже веровал в вечный ревал до 4.65

И вот Опять!
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1675167616771678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
11 780
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 15:13
Binimovich
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1540, 1541, 1542
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15410 1829781
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 18:10
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6671 1439631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (563)
01.08.2019 01:00
ОТП БАНК (6091)
01.08.2019 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.