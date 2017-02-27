Где Вы увидели 50 коп.?
На МБ рост от минимума до максимума меньше 20 коп., на нале, во всяком случае, в Харькове вижу рост в пределах 30 коп.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 31 лип, 2019 22:57
Где Вы увидели 50 коп.?
На МБ рост от минимума до максимума меньше 20 коп., на нале, во всяком случае, в Харькове вижу рост в пределах 30 коп.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно, завтра растем сходу или нет? Может быть теперешние онлайн курсы очень даже и ничего...
В Харькове обменки - выше
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:02
vovan_prm
Да, доллар красиво подскочил. За ним посыпались Доу и сп500.
Я, правда, рассчитывал на это ещё в январе-феврале.
Не подскажете, что за подскок был на фунте ещё до решения по ставке?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра полёт на 25.5, до конца сентября рост до 26,15 до зимы 29-30 за бакс
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:07
на нале или он-лайн обмене.
30 июля можно было взять по 24,90 ну а сегодня из доступных мне банок это 25,25 (альфа). На нале по такому курсу в обменках доллара не было.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:10
и както даже брать не хотелось - расчитывал на 25 ,,, 25,10 а тут такое
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
отскок падения по ТА он должен бьіл произойти так как падали сильно, но и есть факт роста долара на решении фрс
Востаннє редагувалось funtic в Сер 31 лип, 2019 23:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НИКОГДА такого не было, народ уже веровал в вечный ревал до 4.65
И вот Опять!
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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