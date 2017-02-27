Surfer написав:Вот вам и смещение торгового баланса, когда выгодней покупать импорт, из за наших отечественных упырей . Еще хотите таких потенциальных экспортеров защищать ?
А кто эти "отечественные упыри"? Ну, я так понимаю, что, идучи к шефу за поднятием зарплаты Вы уже в их круг напрашиваетесь. Так что, куда ни глянь, ну одни упыри или кандидаты в таковых. Так что, фраза бросская, а смысла, простите, ноль.
Смысл можно найти если есть чем искать. Вы же додумываете за других всякую чушь. И ни к каким шефам клянчить зарплату я уж давно не хожу - больших му*аков - работодателей чем здесь сыскать трудно. Упырь он обычно во всем упырь, по отношению ко всему. Об упырях в частности сказал Ющенко в интервью ниже.
В дополнение уже сказаного , вернее даже в подтверждение случайно подвернувшееся старенькое интевью Ющенко Rzeczpospolita 2017 года , которое вижу впервые. Фактически другими словами сказано то же самое и о кратной девальвации, которую просто преступно было допускать во время войны, и об управляемом банкопаде и о провале ̶д̶е̶у̶п̶ы̶р̶и̶з̶а̶ц̶и̶и̶ деолигархизации. К Ющу можно по разному относится но в профессионализме как экономиста ему не откажешь.
Конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання своєї неефективної політики або її відсутності. Тим часом в країні найвищий рівень корупції, ніж будь-коли.
Ющенко не вважає, що війна на Донбасі, яка триває три роки, гальмує реформи в Україні.
“Це не правда. Війна часто використовується, щоб обгрунтувати неефективну політику або відсутність якої б то не було політики. Це правда, що вона створює багато нових проблем, але другим її фронтом є економіка. Якщо тут зазнати поразки, то на першому теж програєш », – сказав екс-президент.
Ющенко розкритикував фінансову політику уряду.
«Протягом трьох років девальвація української гривні досягла 350 відсотків. Але чому Сталін девальвував рубль не в 1942 році, а тільки в 1946-му? Тому що стабільна національна валюта є ефективним методом боротьби з окупантом. Я не в змозі пояснити, чому протягом останніх півтора років половина українських банків збанкрутували. Я не можу зрозуміти, що ще півтора роки тому у нас була 47-відсоткова інфляція. Тут мова йде не про війну, а про слабку фінансової, монетарної, а також банківської політиці », – констатував він.
«Є дуже багато прикладів того, що багаторічна війна не заважає розвитку держави. Я маю на увазі Ізраїль. Коли там не було війни? », – пояснив Ющенко. Серед помилок нинішньої влади він назвав провал деолігархізації. За його словами, монополізація і олігархізація української моделі економіки позбавляє Україну не тільки економічної, але і соціальної перспективи.
«Це близько 20 або 30 осіб, які отримують прибуток. Незалежні аналітичні кола вважають, що з України виведено в податкові гавані 140 млрд доларів. Звичайно, цей процес тривав не два, не три роки. Тепер ми стоїмо в черзі до Міжнародного валютного фонду, щоб отримати $ 17 млрд за чотири роки. Може бути, варто організувати круглий стіл і спробувати відповісти на питання: що нам потрібно зробити, щоб повернути ці 140 млрд доларів Україні? », – заявив екс-президент.
Ющенко також висловив переконання, що такого високого рівня корупції, як зараз, ніколи не було.
«Десять-вісім років тому ситуація була іншою. Тому учасники протесту під Верховною Радою вимагають боротьби з корупцією та створення антикорупційного суду », – сказав він, маючи на увазі нинішні протести біля Верховної Ради, які очолив Міхеїл Саакашвілі.
«Думаю, що президент України повинен зважати на такі виступами. Є таке мудре висловлювання: якщо ви хочете бути лідером, ви повинні бути слугою для всіх. Ви повинні пам’ятати, що обіцяли на виборах. Міхеїл Саакашвілі показує жовту картку, яка свідчить, що правителі повинні бути більш відповідальними і послідовними », – підкреслив екс-президент.