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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1676167716781679>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра полёт на 25.5, до конца сентября рост до 26,15 до зимы 29-30 за бакс
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:07

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:шо это за рост сегодня на 50 коп?
это реакция на убывающую Луну? или просто на последний день месяца?
какова вероятность что с 1 августа развернёмся и пойдём верной дорогой к 24?

Где Вы увидели 50 коп.?
На МБ рост от минимума до максимума меньше 20 коп., на нале, во всяком случае, в Харькове вижу рост в пределах 30 коп.


на нале или он-лайн обмене.
30 июля можно было взять по 24,90 ну а сегодня из доступных мне банок это 25,25 (альфа). На нале по такому курсу в обменках доллара не было.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:10

и както даже брать не хотелось - расчитывал на 25 ,,, 25,10 а тут такое
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

отскок падения по ТА он должен бьіл произойти так как падали сильно, но и есть факт роста долара на решении фрс
Востаннє редагувалось funtic в Сер 31 лип, 2019 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НИКОГДА такого не было, народ уже веровал в вечный ревал до 4.65

И вот Опять!
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 02:32

  headshaker написав:
  Surfer написав:Вот вам и смещение торгового баланса, когда выгодней покупать импорт, из за наших отечественных упырей . Еще хотите таких потенциальных экспортеров защищать ?

А кто эти "отечественные упыри"? Ну, я так понимаю, что, идучи к шефу за поднятием зарплаты Вы уже в их круг напрашиваетесь. Так что, куда ни глянь, ну одни упыри или кандидаты в таковых. Так что, фраза бросская, а смысла, простите, ноль.


Смысл можно найти если есть чем искать. Вы же додумываете за других всякую чушь. И ни к каким шефам клянчить зарплату я уж давно не хожу - больших му*аков - работодателей чем здесь сыскать трудно. Упырь он обычно во всем упырь, по отношению ко всему. Об упырях в частности сказал Ющенко в интервью ниже.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 02:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В дополнение уже сказаного , вернее даже в подтверждение случайно подвернувшееся старенькое интевью Ющенко Rzeczpospolita 2017 года , которое вижу впервые. Фактически другими словами сказано то же самое и о кратной девальвации, которую просто преступно было допускать во время войны, и об управляемом банкопаде и о провале ̶д̶е̶у̶п̶ы̶р̶и̶з̶а̶ц̶и̶и̶ деолигархизации. К Ющу можно по разному относится но в профессионализме как экономиста ему не откажешь.

Терпер можна сказати і правду! Ющенко дав прuгoлoмшлuве інтерв’ю

Конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання своєї неефективної політики або її відсутності. Тим часом в країні найвищий рівень корупції, ніж будь-коли.

Ющенко не вважає, що війна на Донбасі, яка триває три роки, гальмує реформи в Україні.

“Це не правда. Війна часто використовується, щоб обгрунтувати неефективну політику або відсутність якої б то не було політики. Це правда, що вона створює багато нових проблем, але другим її фронтом є економіка. Якщо тут зазнати поразки, то на першому теж програєш », – сказав екс-президент.

Ющенко розкритикував фінансову політику уряду.

«Протягом трьох років девальвація української гривні досягла 350 відсотків. Але чому Сталін девальвував рубль не в 1942 році, а тільки в 1946-му? Тому що стабільна національна валюта є ефективним методом боротьби з окупантом. Я не в змозі пояснити, чому протягом останніх півтора років половина українських банків збанкрутували. Я не можу зрозуміти, що ще півтора роки тому у нас була 47-відсоткова інфляція. Тут мова йде не про війну, а про слабку фінансової, монетарної, а також банківської політиці », – констатував він.

«Є дуже багато прикладів того, що багаторічна війна не заважає розвитку держави. Я маю на увазі Ізраїль. Коли там не було війни? », – пояснив Ющенко.
Серед помилок нинішньої влади він назвав провал деолігархізації. За його словами, монополізація і олігархізація української моделі економіки позбавляє Україну не тільки економічної, але і соціальної перспективи.

«Це близько 20 або 30 осіб, які отримують прибуток. Незалежні аналітичні кола вважають, що з України виведено в податкові гавані 140 млрд доларів. Звичайно, цей процес тривав не два, не три роки. Тепер ми стоїмо в черзі до Міжнародного валютного фонду, щоб отримати $ 17 млрд за чотири роки. Може бути, варто організувати круглий стіл і спробувати відповісти на питання: що нам потрібно зробити, щоб повернути ці 140 млрд доларів Україні? », – заявив екс-президент.

Ющенко також висловив переконання, що такого високого рівня корупції, як зараз, ніколи не було.

«Десять-вісім років тому ситуація була іншою. Тому учасники протесту під Верховною Радою вимагають боротьби з корупцією та створення антикорупційного суду », – сказав він, маючи на увазі нинішні протести біля Верховної Ради, які очолив Міхеїл Саакашвілі.

«Думаю, що президент України повинен зважати на такі виступами. Є таке мудре висловлювання: якщо ви хочете бути лідером, ви повинні бути слугою для всіх. Ви повинні пам’ятати, що обіцяли на виборах. Міхеїл Саакашвілі показує жовту картку, яка свідчить, що правителі повинні бути більш відповідальними і послідовними », – підкреслив екс-президент.

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 06:48

Surferмихаил саакашвили должен отсидеть в тюрьме,у себя на родине в Грузии. По решению реформированного Грузинского суда,вступившего в законную силу. А уже потом ездить по другим странам с гастролями,и показывать карточки или представления на крышах. По теме,тут местные иксперды подзабыли,что надвигается осень,и стабильный рост курса до 29 к доллару. Этот рост усилится ,благодаря чудо команде,за которую проголосовал "мудрый" украинский нарид. Эстрадно цирковая рада,разбавленная безработными ,домработницами,фотографами ,юзиками и прочим сбродом. И как вишенка на торте непонятной ориентации Президент. Через пару месяцев мы все,и нарид и нормальные люди ощутим на своей шкуре(в кошельке у каждого) результаты деятельности этой цирковой банды. Пристегнитесь...
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 06:53

  KOKS написав:завтра полёт на 25.5, до конца сентября рост до 26,15 до зимы 29-30 за бакс
Как то странно у вас получается - за два дня рост на 50 коп, потом за целых 2 месяца всего на 65, ну и ещё за два - аж на 3-4 гривны... Что за неравномерность такая?!
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 06:53

Хватит гадать на кофейной гуще и свято веровать в теханализ, импорт/экспорт и прочий бред, который никак не влияет на ручное управление курсом доллара. Цифры рисуют от руки. Ждите официального объявления результатов парламентских выборов, и потом ловите приход! Удивитесь все, особенно самые верующие в правильность системы расчетов курса, там где её и в помине никогда не существовало : )))
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