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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1677167816791680>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 06:55

  Qwerty написав:
  asti написав:Я вчера, просто не зная куда приткнуть оставшиеся после захода в ОВГЗ 52000 гривен, купил в ТАСе 2000 баксов по 25,75 и что-то мне подсказывает, что это и была моя самая удачная покупка в этом году))/
Ну, ви не праві... Треба було почекати і ви були б просто шоковані новими можливостями...
Да, поспешил, бывает. Я потом ещё и па 25,90 покупал, но через два дня все продал и в ОВГЗ. Опять поспешил? Посмотрим)) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:01

Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:05

asti единички проинвестируй,20 процентов в год наростёт,долларовых
awm111
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:09

  awm111 написав:asti единички проинвестируй,20 процентов в год наростёт,долларовых


Добрый день, можно подробнее о еедичках? :roll:
qay
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:35

  asti написав:Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...

биткоин купи :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 07:38

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:........
Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.

Вижу 2 варианта:
1. У Минфина хватает валюты для выплат и пр. и она ему не нужна. А брать на себя валюту и, соотв., курс. риски, естественно, не хочется.
2. Минфин предвидит более-менее заметную девальвацию, поэтому предпочитает занимать грн под более высокий %, предвидя, что это окажется выгоднее.

Да, доброе утро. Вопрос интересный, конечно. Вас удивляет поведение иностранных Спекулянтов? Думаю, что их поведение из истории можно объяснить следующим образом.

Честно говоря, настоящие Спекулянты всегда действуют классически. Они ищут выгодные возможности сначала (и в данном случае находят на рынке надежные и сверх прибыльные валютные и гривневые ОВГЗ украинские), потом насытившись украинскими ОВГЗ "по самое не могу" и дождавшись приближение времени выплат по ним они проводят довольно широкую рекламную компанию для иностранных лохов на следующую тематику - "украинские гривневые ОВГЗ являются самым выгодным вложением денег". Естественно доходность 16-18% годовых является выгодной по европейским меркам и лохи начинают подтягиваться. Гривневые ОВГЗ покупают сначала понемногу для проверки, а потом начинают разлетаться как горячие пирожки. При этом курс гривны начинает расти и иностранные Спекулянты, получив выплаты по своим валютным и гривневым ОВГЗ, легко покупают дешевеющие доллары на межбанке и выводят их с дополнительной доходностью. Таким образом они, действуя классически, заработали 16-18% по гривневым ОВГЗ и дополнительно (1-27/25)*100%=8% на выводе долларов из Украины. Итого, они получили валовую доходность 24-26% годовых в валюте со своего капитала на абсолютно без рисковой финансовой операции. Бинго!!!

А что будет с лохами? Ответ тоже классический должен быть. :mrgreen: Они дождутся выплат по гривневым ОВГЗ, захотят вывести их в валюте, а тут то и будет ждать их сюрприз. Курс доллара с 25 легко под напором спекулятивных денег может достичь и 30. А это значит, что лох на обмене потеряет 20%. Итого его общая доходность превратиться в убыток от 18%-20%=-2% до 16%-20%=-4%. И это еще если правительство Украины не введет мораторий на вывод капитала из Украины в такой момент.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:15

  Alex2006 написав:
  sivakov2020 написав:Праздник быстро закончится (тогда когда не будут ждать) и ракета сделает разгон за 1 день от 0.70 до 1 грн. И тогда сразу все отрезвляться.А пока пьяный дебош спекулянтов правит бал и главный дирижер это НБУ. Мое дело предупредить-под 25 межбанк не будет нырять. Скорее всего после обеда пойдет отскок.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А тут все уже ракетами пугают) Но курс и вправду сладкий, пожалуй, зайду еще немного в бакс, чтобы быть где-то на 35% в баксе.

Что же, план выполнен)) Курс был очень сладкий) Теперь я на 61% в гривне, на 37% в баксе, Кабанчики, жгите! Надо рост чтобы слиться :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:17

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:........
Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.

Вижу 2 варианта:
1. У Минфина хватает валюты для выплат и пр. и она ему не нужна. А брать на себя валюту и, соотв., курс. риски, естественно, не хочется.
2. Минфин предвидит более-менее заметную девальвацию, поэтому предпочитает занимать грн под более высокий %, предвидя, что это окажется выгоднее.

Правильный ответ другой: хотят пристроить побольше "своих" денег в ОВГЗ под выгодные %, т.к. понимают укрепление гривны при начале работы нового правительства и хотят еще неплохо заработать напоследок для себя на будущее. Не секрет, что и в старых ОВГЗ и еврооблигациях немалая доля принадлежала окружению Януковича, это стандартная схема обогащения "для своих".
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:45

стартонем сегодня с 25.26
"кто не спрятался я не виноват", - НБУ с ФРС.
Востаннє редагувалось edgar_po в Чет 01 сер, 2019 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

прикупил немного утром по 25,3. Курс в обменках 25,2 на 25,3 (Одесса)
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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