Додано: Чет 01 сер, 2019 07:38

ЛАД написав: Alex2007 написав: ........

Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину. ........Но мне интересно другое: почему они (а именно минфин) приостановили выпуск валютных овгз; логично было немного притормозить именно гривневые овгз, или как-то поровну их распределять. Поэтому тут наверно вопросов больше все-таки к минфину.

Вижу 2 варианта:

1. У Минфина хватает валюты для выплат и пр. и она ему не нужна. А брать на себя валюту и, соотв., курс. риски, естественно, не хочется.

2. Минфин предвидит более-менее заметную девальвацию, поэтому предпочитает занимать грн под более высокий %, предвидя, что это окажется выгоднее. Вижу 2 варианта:1. У Минфина хватает валюты для выплат и пр. и она ему не нужна. А брать на себя валюту и, соотв., курс. риски, естественно, не хочется.2. Минфин предвидит более-менее заметную девальвацию, поэтому предпочитает занимать грн под более высокий %, предвидя, что это окажется выгоднее.

Да, доброе утро. Вопрос интересный, конечно. Вас удивляет поведение иностранных Спекулянтов? Думаю, что их поведение из истории можно объяснить следующим образом.Честно говоря, настоящие Спекулянты всегда действуют классически. Они ищут выгодные возможности сначала (и в данном случае находят на рынке надежные и сверх прибыльные валютные и гривневые ОВГЗ украинские), потом насытившись украинскими ОВГЗ "по самое не могу" и дождавшись приближение времени выплат по ним они проводят довольно широкую рекламную компанию для иностранных лохов на следующую тематику - "украинские гривневые ОВГЗ являются самым выгодным вложением денег". Естественно доходность 16-18% годовых является выгодной по европейским меркам и лохи начинают подтягиваться. Гривневые ОВГЗ покупают сначала понемногу для проверки, а потом начинают разлетаться как горячие пирожки. При этом курс гривны начинает расти и иностранные Спекулянты, получив выплаты по своим валютным и гривневым ОВГЗ, легко покупают дешевеющие доллары на межбанке и выводят их с дополнительной доходностью. Таким образом они, действуя классически, заработали 16-18% по гривневым ОВГЗ и дополнительно (1-27/25)*100%=8% на выводе долларов из Украины. Итого, они получили валовую доходность 24-26% годовых в валюте со своего капитала на абсолютно без рисковой финансовой операции. Бинго!!!