Да, поспешил, бывает. Я потом ещё и па 25,90 покупал, но через два дня все продал и в ОВГЗ. Опять поспешил? Посмотрим))Qwerty написав:Ну, ви не праві... Треба було почекати і ви були б просто шоковані новими можливостями...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 06:55
Да, поспешил, бывает. Я потом ещё и па 25,90 покупал, но через два дня все продал и в ОВГЗ. Опять поспешил? Посмотрим))
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:01
Честно говоря, за последние годы уже ТААААК надоело играться с курсами, что хочется просто загнать куда-то деньги лет на 5 и ни о чём не думать...
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:35
Додано: Чет 01 сер, 2019 07:38
Да, доброе утро. Вопрос интересный, конечно. Вас удивляет поведение иностранных Спекулянтов? Думаю, что их поведение из истории можно объяснить следующим образом.
Честно говоря, настоящие Спекулянты всегда действуют классически. Они ищут выгодные возможности сначала (и в данном случае находят на рынке надежные и сверх прибыльные валютные и гривневые ОВГЗ украинские), потом насытившись украинскими ОВГЗ "по самое не могу" и дождавшись приближение времени выплат по ним они проводят довольно широкую рекламную компанию для иностранных лохов на следующую тематику - "украинские гривневые ОВГЗ являются самым выгодным вложением денег". Естественно доходность 16-18% годовых является выгодной по европейским меркам и лохи начинают подтягиваться. Гривневые ОВГЗ покупают сначала понемногу для проверки, а потом начинают разлетаться как горячие пирожки. При этом курс гривны начинает расти и иностранные Спекулянты, получив выплаты по своим валютным и гривневым ОВГЗ, легко покупают дешевеющие доллары на межбанке и выводят их с дополнительной доходностью. Таким образом они, действуя классически, заработали 16-18% по гривневым ОВГЗ и дополнительно (1-27/25)*100%=8% на выводе долларов из Украины. Итого, они получили валовую доходность 24-26% годовых в валюте со своего капитала на абсолютно без рисковой финансовой операции. Бинго!!!
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