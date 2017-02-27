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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:51
Анализ , коротко и по сути.
Котировки полетели вниз, даже не заметив обещание Федрезерва прекратить сокращение баланса не в сентябре, а прямо с 1 августа. Всю картину испортил комментарий Пауэлла о том, что нынешний шаг– это не начало цикла понижения ставок. Рынки верили в устойчивое удешевление денег, но глава ФРС дал понять, что это разовая мера для поддержания роста экономики, которая чувствует себя хорошо.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 08:51
edgar_po написав:
стартонем сегодня с 25.6
"кто не спрятался я не виноват", - НБУ с ФРС.
25.25
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:03
Хорошо открылись, с открытия +13 коп
25,22 / 25,26
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:03
Быки стартовали на тренде - полёт на 25.5
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:08
Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил 432 млн долларов, или 3.6% от ВВП (в июне прошлого года – 126 млн долларов, или 1.2% от ВВП).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Импорт товаров в июне вырос на 6.6%, а их экспорт сократился на 5.6%.
В мае 2019 экспорт товаров вырос на 14.4%, а их импорт – на 8.4%.
За январь – июнь 2019 дефицит текущего счета составил 221 млн долларов, или 0.3% от ВВП (за шесть месяцев 2018 – 652 млн долларов, или 1.1% от ВВП).
Объемы экспорта товаров составили 3.3 млрд долларов.
Основным фактором их сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 21.9%).
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Додано: Чет 01 сер, 2019 09:14
Друзья кто где тютельку в тютельку мониторит межбанк???
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