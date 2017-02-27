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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1677167816791680

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:51

Анализ , коротко и по сути.

Котировки полетели вниз, даже не заметив обещание Федрезерва прекратить сокращение баланса не в сентябре, а прямо с 1 августа. Всю картину испортил комментарий Пауэлла о том, что нынешний шаг– это не начало цикла понижения ставок. Рынки верили в устойчивое удешевление денег, но глава ФРС дал понять, что это разовая мера для поддержания роста экономики, которая чувствует себя хорошо.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:51

  edgar_po написав:стартонем сегодня с 25.6
"кто не спрятался я не виноват", - НБУ с ФРС.

25.25
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:03

Хорошо открылись, с открытия +13 коп
25,22 / 25,26
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Быки стартовали на тренде - полёт на 25.5
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:08

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил 432 млн долларов, или 3.6% от ВВП (в июне прошлого года – 126 млн долларов, или 1.2% от ВВП).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Импорт товаров в июне вырос на 6.6%, а их экспорт сократился на 5.6%.

В мае 2019 экспорт товаров вырос на 14.4%, а их импорт – на 8.4%.

За январь – июнь 2019 дефицит текущего счета составил 221 млн долларов, или 0.3% от ВВП (за шесть месяцев 2018 – 652 млн долларов, или 1.1% от ВВП).

Объемы экспорта товаров составили 3.3 млрд долларов.

Основным фактором их сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 21.9%).
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзья кто где тютельку в тютельку мониторит межбанк???
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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