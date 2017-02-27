На след неделе опять ОВГЗ будут продавать, так что торопитесь медленно!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:34
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:43
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:47
А я зранку по 25,1, хоча вчора були по 24,9.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:53
Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил 432 млн долларов, или 3,6% от ВВП (в июне прошлого года было 126 млн долларов, или 1,2% от ВВП). Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Импорт товаров в июне вырос на 6,6%, а их экспорт сократился на 5,6%. В мае 2019 экспорт товаров вырос на 14,4%, а их импорт - на 8,4%. За январь - июнь 2019 дефицит текущего счета составил 221 млн долларов, или 0,3% от ВВП (за шесть месяцев 2018 - 652 млн долларов, или 1,1% от ВВП).
Объемы экспорта товаров составили 3,3 млрд долларов. Основным фактором их сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 21,9%). Объемы импорта товаров составили 4,6 млрд долларов.
Объемы энергетического импорта сократились на 10,0% (в мае выросли на 4,6%). Объемы неэнергетического импорта выросли на 13,1% (в мае - на 9,7%). Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 28,2%).
Чистые заимствования от внешнего сектора (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июне составили 430 млн долларов (в июне 2018 - 126 млн долларов). Профицит сводного платежного баланса составил 1,2 млрд долларов (в июне 2018 - 23 млн долларов). Это позволило одновременно увеличить международные резервы (на 1,1 млрд долларов) и осуществить выплату долга перед МВФ (158 млн долларов).
По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов составил 20,6 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,3 месяца.
Додано: Чет 01 сер, 2019 09:55
не здивуюсь якщо зелений засвітить 26-26.20 а потім на 24.80.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:01
не рассказывай сказки сегодня по 25.10 ты не мог купить
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:05
Кто там расхваливал валютообмен онлайн ?
Альфу положили )))
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:09
zzzzzz надо было до 10 утра по 25.25 брать , тогда все работало . Альфа не успевает курсы рисовать
Востаннє редагувалось Kvartal-34 в Чет 01 сер, 2019 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:10
А какой сейчас у них курс продажи долларов, 35 или 45 ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:11
Nazarkino
Також не здивуюсь, цілий серпень попереду. Тільки 26+ то забагато, туди коректуватись небезпечно.
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