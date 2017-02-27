Додано: Чет 01 сер, 2019 09:53

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил 432 млн долларов, или 3,6% от ВВП (в июне прошлого года было 126 млн долларов, или 1,2% от ВВП). Об этом свидетельствуют данные НБУ.



Импорт товаров в июне вырос на 6,6%, а их экспорт сократился на 5,6%. В мае 2019 экспорт товаров вырос на 14,4%, а их импорт - на 8,4%. За январь - июнь 2019 дефицит текущего счета составил 221 млн долларов, или 0,3% от ВВП (за шесть месяцев 2018 - 652 млн долларов, или 1,1% от ВВП).



Объемы экспорта товаров составили 3,3 млрд долларов. Основным фактором их сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 21,9%). Объемы импорта товаров составили 4,6 млрд долларов.



Объемы энергетического импорта сократились на 10,0% (в мае выросли на 4,6%). Объемы неэнергетического импорта выросли на 13,1% (в мае - на 9,7%). Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 28,2%).



Чистые заимствования от внешнего сектора (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июне составили 430 млн долларов (в июне 2018 - 126 млн долларов). Профицит сводного платежного баланса составил 1,2 млрд долларов (в июне 2018 - 23 млн долларов). Это позволило одновременно увеличить международные резервы (на 1,1 млрд долларов) и осуществить выплату долга перед МВФ (158 млн долларов).



По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов составил 20,6 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,3 месяца.