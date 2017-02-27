RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1679168016811682>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 247
вище 25.65
51%
127
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
17
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:34

  Волк написав:прикупил немного утром по 25,3. Курс в обменках 25,2 на 25,3 (Одесса)
На след неделе опять ОВГЗ будут продавать, так что торопитесь медленно! ;)
asti
 
Повідомлень: 820
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:43

  asti написав:
  Волк написав:прикупил немного утром по 25,3. Курс в обменках 25,2 на 25,3 (Одесса)
На след неделе опять ОВГЗ будут продавать, так что торопитесь медленно! ;)

Час на корекцію до вівторка, мій прогноз 25,50 (60) якщо підемо вище, зміна тренду.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 19.01.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:47

  Волк написав:прикупил немного утром по 25,3. Курс в обменках 25,2 на 25,3 (Одесса)


А я зранку по 25,1, хоча вчора були по 24,9.
  Ой+ написав:
  orest написав:Суб 27 лип, 2019 19:08
  П.С. в рідній Коломиї сьогодні по 25,4 можна спокійно купити долар

А сьогодні в Коломиї в обмінках 24,5-24,9

Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:53

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил 432 млн долларов, или 3,6% от ВВП (в июне прошлого года было 126 млн долларов, или 1,2% от ВВП). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Импорт товаров в июне вырос на 6,6%, а их экспорт сократился на 5,6%. В мае 2019 экспорт товаров вырос на 14,4%, а их импорт - на 8,4%. За январь - июнь 2019 дефицит текущего счета составил 221 млн долларов, или 0,3% от ВВП (за шесть месяцев 2018 - 652 млн долларов, или 1,1% от ВВП).

Объемы экспорта товаров составили 3,3 млрд долларов. Основным фактором их сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 21,9%). Объемы импорта товаров составили 4,6 млрд долларов.

Объемы энергетического импорта сократились на 10,0% (в мае выросли на 4,6%). Объемы неэнергетического импорта выросли на 13,1% (в мае - на 9,7%). Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 28,2%).

Чистые заимствования от внешнего сектора (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июне составили 430 млн долларов (в июне 2018 - 126 млн долларов). Профицит сводного платежного баланса составил 1,2 млрд долларов (в июне 2018 - 23 млн долларов). Это позволило одновременно увеличить международные резервы (на 1,1 млрд долларов) и осуществить выплату долга перед МВФ (158 млн долларов).

По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов составил 20,6 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,3 месяца.
kwon
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 20.03.13
Подякував: 79 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:55

  twin написав:
  asti написав:
  Волк написав:прикупил немного утром по 25,3. Курс в обменках 25,2 на 25,3 (Одесса)
На след неделе опять ОВГЗ будут продавать, так что торопитесь медленно! ;)

Час на корекцію до вівторка, мій прогноз 25,50 (60) якщо підемо вище, зміна тренду.


не здивуюсь якщо зелений засвітить 26-26.20 а потім на 24.80.
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 17.11.11
Подякував: 191 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:01

  Ой+ написав:
  Волк написав:прикупил немного утром по 25,3. Курс в обменках 25,2 на 25,3 (Одесса)


А я зранку по 25,1, хоча вчора були по 24,9.
  Ой+ написав:
  orest написав:Суб 27 лип, 2019 19:08
  П.С. в рідній Коломиї сьогодні по 25,4 можна спокійно купити долар

А сьогодні в Коломиї в обмінках 24,5-24,9



не рассказывай сказки сегодня по 25.10 ты не мог купить
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:05

Кто там расхваливал валютообмен онлайн ?

Альфу положили )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34407
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3350 раз.
Подякували: 7002 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:09

zzzzzz надо было до 10 утра по 25.25 брать , тогда все работало . Альфа не успевает курсы рисовать
Востаннє редагувалось Kvartal-34 в Чет 01 сер, 2019 10:14, всього редагувалось 1 раз.
Kvartal-34
 
Повідомлень: 301
З нами з: 31.03.10
Подякував: 180 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:10

  Kvartal-34 написав:zzzzzz надо было до 10 утра по 25.25 брать , тогда все работало


А какой сейчас у них курс продажи долларов, 35 или 45 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34407
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3350 раз.
Подякували: 7002 раз.
 
Профіль
26
5
2
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:11

Nazarkino
Також не здивуюсь, цілий серпень попереду. Тільки 26+ то забагато, туди коректуватись небезпечно.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2999
З нами з: 19.01.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1679168016811682>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenback1996, KOKS і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
11 836
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 15:13
Binimovich
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1540, 1541, 1542
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15410 1830008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 18:10
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6671 1439717
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74018)
01.08.2019 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.