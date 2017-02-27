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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 сер, 2019 10:13
zzzzzz написав:
Кто там расхваливал валютообмен онлайн ?
Альфу положили )))
Альфа и без валютообмена регулярно уходит в плинтус. Просто такая особенность банка.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:14
zzzzzz Альфа 25.45
Востаннє редагувалось Kvartal-34
в Чет 01 сер, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:24
zzzzzz написав:
Кто там расхваливал валютообмен онлайн? Альфу положили )))
б***, а я думаю, чего сайт висит - мне кредитку гасить надо, а тут такое...
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:24
Появились данные по остаткам ОВГЗ.
За вчера суммарно объем гривневых ОВГЗ в обороте вырос на 15,2 млрд.грн
- банки +2,1 млрд.грн
- юрики +0,4 млрд
- физики +0,04 млрд
- нерезы +12,7 млрд
Портфель нерезов за сегодня 86,4 млрд.грн
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:40
zzzzzz написав:
Появились данные по остаткам ОВГЗ.
За вчера суммарно объем гривневых ОВГЗ в обороте вырос на 15,2 млрд.грн
- банки +2,1 млрд.грн
- юрики +0,4 млрд
- физики +0,04 млрд
- нерезы +12,7 млрд
Портфель нерезов за сегодня 86,4 млрд.грн
Скільки на серпень по плану залишилось нерезам продати 16?
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twin
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:42
Подскок дохлой кошки.
Ещё целый август впереди. В конце августа курс уронят до 24,05 не меньше.
Да тут все участники форума лошканулись. Кроме Долярчика, он баксы не покупал.
Грустно осознавать, что держатели бакса с начала 2019 года обеднели на 12% !!!!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 01 сер, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:44
twin написав: zzzzzz написав:
Появились данные по остаткам ОВГЗ.
За вчера суммарно объем гривневых ОВГЗ в обороте вырос на 15,2 млрд.грн
- банки +2,1 млрд.грн
- юрики +0,4 млрд
- физики +0,04 млрд
- нерезы +12,7 млрд
Портфель нерезов за сегодня 86,4 млрд.грн
Скільки на серпень по плану залишилось нерезам продати 16?
Нет никаких планов.
Все на условиях рынка работает.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:48
ArcelorMittal в настоящее время прогнозирует, что мировой спрос на сталь в 2019 году увеличится на 0,5-1,5% (прежняя оценка составляла 1-1,5%). В том числе без учета Китая подъем ожидается в диапазоне 0,5-1% (ранее 1-2%), в США - 0-1%, при этом в Европе прогнозируется снижение спроса на 1-2%.
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:50
нормально летим...., +25коп и это еще нерезы не выходят)))
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greenback1996
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